Гозман осадил «официально скорбящих» о смерти Юрского

«Официально скорбящим. Не примазывайтесь к Юрскому. Он был не ваш и не с вами», — написал Гозман в Facebook.

Он написал о позиции артиста по вопросу Крыма, Донбасса, происходящего на Украине.

«И вы были ему противны!» — подытожил он.

Актер и режиссер, народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в пятницу в Москве в возрасте 83 лет. Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в московском Театре Моссовета. Он будет похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве.