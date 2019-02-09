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Гозман осадил «официально скорбящих» о смерти Юрского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Политик и общественный деятель Леонид Гозман призвал «официально скорбящих» не примазываться к умершему артисту Сергею Юрскому.
«Официально скорбящим. Не примазывайтесь к Юрскому. Он был не ваш и не с вами», — написал Гозман в Facebook.
Он написал о позиции артиста по вопросу Крыма, Донбасса, происходящего на Украине.
«И вы были ему противны!» — подытожил он.
Актер и режиссер, народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в пятницу в Москве в возрасте 83 лет. Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в московском Театре Моссовета. Он будет похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве.
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