Винокур о смерти Юрского: ушла эпоха

«Ушла эпоха. Ушёл гений. Сегодня слово «гениальный» употребляют как попало: все гениальные артисты, а вот Серей Юрьевич — действительно гений. И артист, и человек, и явление в нашем искусстве», — сказал он.

По его словам, Юрского помнят не только по театральным работам, но и по кинематографу.

В свою очередь, актёр Борис Щербаков в беседе с Nation News назвал коллегу гениальным артистом с феноменальной памятью.

«Я помню, в День города хотел пойти на улицу и что-то посмотреть. И я включил телевизор, там Юрский читал по памяти всего Евгения Онегина, и он так это делал, что я не смог выйти из дома. Настолько это было эмоционально и талантливо», — рассказал он.

Щербаков добавил, что смерть Юрского — огромная потеря.

Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет.