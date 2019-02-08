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Винокур о смерти Юрского: ушла эпоха 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актёр и телеведущий Владимир Винокур в беседе с НСН прокомментировал сообщение о смерти Сергея Юрского.
«Ушла эпоха. Ушёл гений. Сегодня слово «гениальный» употребляют как попало: все гениальные артисты, а вот Серей Юрьевич — действительно гений. И артист, и человек, и явление в нашем искусстве», — сказал он.
По его словам, Юрского помнят не только по театральным работам, но и по кинематографу.
В свою очередь, актёр Борис Щербаков в беседе с Nation News назвал коллегу гениальным артистом с феноменальной памятью.
«Я помню, в День города хотел пойти на улицу и что-то посмотреть. И я включил телевизор, там Юрский читал по памяти всего Евгения Онегина, и он так это делал, что я не смог выйти из дома. Настолько это было эмоционально и талантливо», — рассказал он.
Щербаков добавил, что смерть Юрского — огромная потеря.
Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет.
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