Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Петербурге с тестирования участников

Региональный полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" начался в Санкт-Петербурге в пятницу с контрольного тестирования участников. Как сообщили ТАСС в пресс-офисе конкурса, по его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

"Все участники проходят контрольное тестирование для того, чтобы подтвердить те результаты, которые они показали на дистанционном этапе. В нем принимают участие 432 человека. Те участники, которые смогут подтвердить свои результаты, официально проходят в полуфинал и примут участие в оценочных мероприятиях, которые начинаются завтра", — сказали в пресс-офисе.

Планируется, что оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 9 и 10 февраля, результаты будут объявлены 11 февраля. Кроме того, в программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.

Успешный опыт конкурса "Лидера России" было решено перенести на городской уровень в Санкт-Петербурге с целью расширения практики создания социальных лифтов. В феврале Беглов сообщил, что в городе будет проводиться свой управленческий кадровый конкурс.