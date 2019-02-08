Невзоров: Киселев пришел за скальпом Дудя и теперь сушит его на шесте

Интервью прошло без купюр и монтажа и продлилось 1 час 40 минут, в его ходе Киселев отказывался отвечать на вопросы и, в частности, попросил Дудя спустить штаны. По мнению Уткина, просьба Киселева дать интервью без монтажа ему непонятна.

"Он сам ведет весьма агрессивно смонтированную программу, если он считает, что монтаж — способ фальсифицировать нечто, то это дискредитирует его", — цитирует sports.ru Уткина, назвавшего выпуск с Киселевым самым неудачным интервью Дудя.

По мнению Невзорова, Дудь проглядел настоящие намерения Киселева.

"Дудь подумал, что этот пухлый парень пришел к нему поговорить, а этот пухлый парень пришел за его скальпом. И он с ним ушел, и сейчас сушит его на шесте у офиса РТР. Это и было ошибкой", — резюмировал Александр Невзоров.

Также Уткин назвал Дудя "не очень образованным человеком".