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Невзоров: Киселев пришел за скальпом Дудя и теперь сушит его на шесте 

Газета.Ru + ещё 2 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный комментатор Василий Уткин и журналист Александр Невзоров в передаче "Паноптикум" обсудили неудачное интервью Дудя с ведущим программы "Вести недели" Дмитрием Киселевым.
Интервью прошло без купюр и монтажа и продлилось 1 час 40 минут, в его ходе Киселев отказывался отвечать на вопросы и, в частности, попросил Дудя спустить штаны. По мнению Уткина, просьба Киселева дать интервью без монтажа ему непонятна.
"Он сам ведет весьма агрессивно смонтированную программу, если он считает, что монтаж — способ фальсифицировать нечто, то это дискредитирует его", — цитирует sports.ru Уткина, назвавшего выпуск с Киселевым самым неудачным интервью Дудя.
По мнению Невзорова, Дудь проглядел настоящие намерения Киселева.
"Дудь подумал, что этот пухлый парень пришел к нему поговорить, а этот пухлый парень пришел за его скальпом. И он с ним ушел, и сейчас сушит его на шесте у офиса РТР. Это и было ошибкой", — резюмировал Александр Невзоров.
Также Уткин назвал Дудя "не очень образованным человеком".
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Общество , Василий Уткин , Дмитрий Киселев , Александр Невзоров , Sports.ru
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