В Сочи появился уникальный пластиковый тротуар из мусора

Уникальный тротуар появился в Сочи благодаря переработке использованных пластиковых бутылок с песком. Первая пешеходная дорожка из вторсырья появилась на улице Навагинской, в районе ЦУМа . Ее выложили в качестве эксперимента, но уже вскоре в городе появится еще одна "пластиковая дорожка", сообщат портал "Кубань 24". Мэр Сочи Анатолий Пахомов считает, что эту работу нужно продолжить.

Как рассказал "Интерфаксу" коммерческий руководитель компании по производству полимерпесчаных стройматериалов Кирилл Парамонов, из пластика была сделана полимерпесчаная плитка.

По его словам, она "прочнее бетона и не боится ни сырости, ни высоких температур, а еще не скользит, хорошо моется и не теряет свой яркий цвет".

Парамонов рассказал, что в Сочи на мусорных площадках установили 850 контейнеров для сбора картона, стекла, металла, дерева и пластика. Отходы эти сортируют, брикетируют и отправляют переработчикам.

Он также отметил, что сочинцы принимают активное участие в процессе раздельного сбора мусора.

Директор компании по сбору вторсырья Андрей Коробкин, со своей стороны, сообщил, что за полгода реализации проекта по раздельному сбору отходов в Сочи удалось собрать 4,5 тысячи тонн пластика и картона и около 25 кубометров дерева.

Всего этой работой на знаменитом российском курорте занимаются 12 компаний.