Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи появился уникальный пластиковый тротуар из мусора 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: kuban24.tv
Уникальный тротуар появился в Сочи благодаря переработке использованных пластиковых бутылок с песком. Первая пешеходная дорожка из вторсырья появилась на улице Навагинской, в районе ЦУМа. Ее выложили в качестве эксперимента, но уже вскоре в городе появится еще одна "пластиковая дорожка", сообщат портал "Кубань 24". Мэр Сочи Анатолий Пахомов считает, что эту работу нужно продолжить.
Как рассказал "Интерфаксу" коммерческий руководитель компании по производству полимерпесчаных стройматериалов Кирилл Парамонов, из пластика была сделана полимерпесчаная плитка.
По его словам, она "прочнее бетона и не боится ни сырости, ни высоких температур, а еще не скользит, хорошо моется и не теряет свой яркий цвет".
Парамонов рассказал, что в Сочи на мусорных площадках установили 850 контейнеров для сбора картона, стекла, металла, дерева и пластика. Отходы эти сортируют, брикетируют и отправляют переработчикам.
Он также отметил, что сочинцы принимают активное участие в процессе раздельного сбора мусора.
Директор компании по сбору вторсырья Андрей Коробкин, со своей стороны, сообщил, что за полгода реализации проекта по раздельному сбору отходов в Сочи удалось собрать 4,5 тысячи тонн пластика и картона и около 25 кубометров дерева.
Всего этой работой на знаменитом российском курорте занимаются 12 компаний.
Вести.Ru: последние новости
Российский общественный транспорт удивил шведскую журналистку "Сергей Юрьевич долго болел": дочь Юрского рассказала о причине смерти актера Уволилась директор керченского колледжа, в котором произошла бойня
Комментарии
Общество , Анатолий Пахомов , ЦУМ , Сочи
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение