Пока вы спали: ЦБ «прорвет» блокаду Крыма

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Пока вы спали: ЦБ «прорвет» санкционную блокаду Крыма 

Рамблер 49 минут назад

Франция и Германия поссорились из-за «Северного потока»

Поддержка Францией поправок в Газовую директиву ЕС может стать причиной конфликта страны с Германией, пишет «Коммерсант». Накануне немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило о том, что Франция намерена поддержать поправки, против принятия которых борется Германия, а затем это подтвердило Министерство иностранных дел Пятой республики. В конце января Германия в своем заключении на проект поправок назвала изменения направленными исключительно против российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2», а также бессмысленными и неприменимыми.

Россияне готовы продать личные данные

Почти половина россиян хотят зарабатывать на использовании бизнесом своих персональных данных. Об этом со ссылкой на исследование аналитической компании Ipsos и Всемирного экономического форума сообщает «Коммерсант». Результаты опроса свидетельствуют, что 33% граждан России уверены, что знают, как именно бизнес использует их данные, каждый третий россиянин верит, что компании делают это добросовестно, большинство хотели бы быть способными запретить бизнесу обработку информации о себе, а 46% — получать деньги за разрешение.

Армия найдет переехавших призывников

В России изменился порядок воинского учета призывников, пишет «Российская газета». Ранее молодые люди призывного возраста были обязаны состоять на воинском учете исключительно по месту жительства или пребывания, теперь — еще и по месту фактического проживания. По мнению разработчиков федерального закона, который уже был подписан президентом России Владимиром Путиным, необходимость становиться на воинский учет по месту фактического проживания позволит призывать в армию множество призывников, которые по той или иной причине не смогли зарегистрироваться в населенных пунктах, в которые переехали. Ранее это становилось препятствием для их призыва.

ЦБ "прорвет" санкционную блокаду Крыма

Крым присоединится к разработанной Центральным банком России Системе быстрых платежей, сообщают «Известия». В пресс-службе крупнейшего в Крыму банка, РНКБ, изданию рассказали о планах подключиться к СБП до конца июня 2019 года и проведении подготовительных работ для этого. Эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что доступность системы быстрых платежей избавит Крым от «санкционной изоляции» и поспособствует развитию региона за счет развития безналичных платежей, что привлечет туристов и бизнес.

Греф назвал доллар злом

Курс России на дедолларизацию — «стратегически очень правильный», заявил ТАСС президент Сбербанка Герман Греф. По его словам, доллар — зло, потому что монополист, а одно из правил экономической теории гласит, что «не так важен долг, как его валюта». Долг в национальной, объяснил Греф, «это не страшно». При этом глава Сбербанка отметил, что ныне доллару нет и «еще долго» не будет какой-либо альтернативы, однако государству не следует «грозить пальчиком» и запрещать или ограничивать его хождение, ведь тогда люди «вытащат» свои доллары из банков и «спрячут под матрас».
«Горький опыт есть», — напомнил Греф.
Комментарии23
Общество , Видео , Герман Греф , Владимир Путин , ЕС , Российский национальный коммерческий банк , Сбербанк России , Центральный банк России , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС , "Российская газета" , Германия , Республика Крым , Франция
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