Режиссёр Меньшов рассказал о совместной работе с Юрским

«Очень большая потеря для нашей культуры — шире, чем для театральной культуры, он был человек универсальным, он соединял российскую культуру с мировой. Он следил за новинками, знал, какие тренды сейчас поднимаются, опускаются, был очень осведомлён, был очень эрудированным человеком в культуре. Это заставляло подтягиваться, когда приходил к нему на встречу. Надо было быть знающим человеком», — отметил Меньшов.

Меньшов отметил, что ему очень повезло, что Юрский согласился сыграть в фильме «Любовь и голуби».

«Что касается личного общения, то мне необыкновенно повезло, потому что я, начиная картину, разумеется, думал, что будут играть возрастные актёры, лет 70…а потом вспомнил, как играл Юрский в спектакле «Я, бабушка, Илико и Илларион», ему было тогда лет 30, это было очень смешно, талантливо и правильно по духу. Когда я обратился к нему с предложением сыграть моего дядю Митю и к Наташе Теняковой — сыграть бабу Шуру, и когда у них нашлось свободное время…это было моей самой большой удачей, получился шедевр», — заключил Меньшов.

Ранее стало известно, что в возрасте 83 лет скончался Сергей Юрский — советский и российский актёр, режиссёр театра и кино.

Он известен зрителям по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многих других. Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации, первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России.