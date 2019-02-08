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Режиссёр Меньшов рассказал о совместной работе с Юрским 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Режиссёр фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов в разговоре с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста РСФСР Сергея Юрского.
«Очень большая потеря для нашей культуры — шире, чем для театральной культуры, он был человек универсальным, он соединял российскую культуру с мировой. Он следил за новинками, знал, какие тренды сейчас поднимаются, опускаются, был очень осведомлён, был очень эрудированным человеком в культуре. Это заставляло подтягиваться, когда приходил к нему на встречу. Надо было быть знающим человеком», — отметил Меньшов.
Меньшов отметил, что ему очень повезло, что Юрский согласился сыграть в фильме «Любовь и голуби».
«Что касается личного общения, то мне необыкновенно повезло, потому что я, начиная картину, разумеется, думал, что будут играть возрастные актёры, лет 70…а потом вспомнил, как играл Юрский в спектакле «Я, бабушка, Илико и Илларион», ему было тогда лет 30, это было очень смешно, талантливо и правильно по духу. Когда я обратился к нему с предложением сыграть моего дядю Митю и к Наташе Теняковой — сыграть бабу Шуру, и когда у них нашлось свободное время…это было моей самой большой удачей, получился шедевр», — заключил Меньшов.
Ранее стало известно, что в возрасте 83 лет скончался Сергей Юрский — советский и российский актёр, режиссёр театра и кино.
Он известен зрителям по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многих других. Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации, первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России.
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Общество , Владимир Меньшов , Сергей Юрский
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