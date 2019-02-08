Курение кальянов в кафе и ресторанах предложили запретить

Кафе и рестораны не место для кальянов. Такого мнения придерживается зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин, передает Агентство "Москва"

Парламентарий убежден, что приборы для курения нужны лишь в специальных заведениях. "Кальяны нужно оставить в кальянных. В местах общественного питания они должны быть запрещены", — сказал Говорин.

Депутат отметил, что не каждому посетителю кафе нравится дышать кальяном, который курят за соседним столиком. Таким образом, люди попадают в зону вынужденного потребления этого продукта.