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Курение кальянов в кафе и ресторанах предложили запретить 

Москва24 2 часа назад
Фото: ТАСС
Кафе и рестораны не место для кальянов. Такого мнения придерживается зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин, передает Агентство "Москва".
Парламентарий убежден, что приборы для курения нужны лишь в специальных заведениях. "Кальяны нужно оставить в кальянных. В местах общественного питания они должны быть запрещены", — сказал Говорин.
Депутат отметил, что не каждому посетителю кафе нравится дышать кальяном, который курят за соседним столиком. Таким образом, люди попадают в зону вынужденного потребления этого продукта.
В конце января Мосгордума приняла законопроект, предусматривающий административную ответственность за привлечение детей к курению электронных сигарет, вейпов и кальянов. Председатель столичного парламента Алексей Шапошников заявил, что эта проблема должна решаться комплексно и на федеральном уровне.
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