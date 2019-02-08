Кто куда смотрел в деле Арашуковых? 

Продолжается расследование уголовного дела самого молодого сенатора Рауфа Арашукова. Он находится под стражей. В связи с этим делом уже произошла смена руководства Следственного управления Карачаево-Черкесии. Подал в отставку первый заместитель руководителя Следственного управления по республике генерал-майор юстиции Казбек Булатов. В отношении него и других руководителей СКР по республике начата служебная проверка. Ряд сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа вызваны в Москву именно в рамках расследования дела Арашуковых. Как может развиваться это дело дальше?
Комментарий Георгия Бовта:
Трудно сказать, что послужило спусковым механизмом для раскручивания дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, занимавшего пост советника гендиректора «Газпром межрегионгаз». Возможно, размолвка клана с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Возможно, идущие масштабные чистки в Дагестане, где в газовой сфере творился полный беспредел.
Судя по размаху следственных действий, речь идет о разветвленной мафиозной структуре в масштабах всего Северо-Кавказского федерального округа, где не осталось, кажется, ни одного подразделения «Межрегионгаза», руководство которого не находилось бы под следствием. Однако пока сакраментальные вопросы на тему, куда же вы смотрели и почему ничего не предпринимали, решили задать следователям из Карачаево-Черкесии — ведь у нас рядовой следователь принимает решение о том, как именно надо раскручивать или не раскручивать дело в отношении таких людей, как Арашуковы.
Рауфа обвиняют в том числе в убийствах восьмилетней давности, по поводу которых все в республике не один год чуть ли не пальцем указывали на него как на заказчика. Шесть лет назад следствие по этому делу закончилось оправданием в суде. И вплоть до ареста Арашукова-младшего в здании Совета Федерации почти ни у кого не возникало вопросов о том, какими методами он сделал столь стремительную карьеру, став сенатором в 32 года, и какими средствами создавалось могущество его отца.
Например, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в том числе имеет выход на президента, могла бы поинтересоваться особыми талантами нового сенатора и обсудить их с главой государства, чем Арашуков заслужил право десантироваться в кресло сенатора, которое многие считают почетной пенсией. Согласитесь, 32-летний почетный пенсионер на фоне повышения пенсионного возраста — это круто. Также нельзя сказать, чтобы перед назначением в сенат Арашукова должным образом, как говорится, пробили по базам компетентные органы, доложив в президентскую администрацию. Особенно на фоне информации об имевшемся у него виде на жительство в Арабских Эмиратах.
Не может не вызывать удивления и то, как руководство «Газпром межрегионгаз» во главе с гендиректором Кириллом Селезневым, чьим советником был Арашуков-старший, сумело не увидеть столь масштабных хищений газа. По версии следствия, воровство совершалось на протяжении пяти лет. Следственные действия проводятся в десятке городов. Притом что еще в 2011 году, то есть более пяти лет назад, будучи вице-премьером российского правительства, не кто иной, как Игорь Сечин докладывал о масштабных нарушениях в этой сфере, указав в этой связи на Арашукова-старшего. Но тот и после этого остался советником гендиректора «Газпром межрегионгаза».
И наконец, любопытно, каким чудесным образом руководство самого «Газпрома» пребывало в столь счастливом неведении относительно творящихся под сенью этой структуры масштабных безобразий. Или, может, Алексей Миллер догадывался о том, что происходит, но боялся спросить и тем более доложить об этом куда следует? Тоже имея в том числе выход и на президента.
Следователей из Карачаево-Черкесии вызвали в Москву для серьезного разговора. Однако опубликованная в СМИ информация свидетельствует, что не только рядовые следователи были знакомы с Рауфом Арашуковым. Официальный представитель Следственного комитета России признает, что летом 2018 года глава СКР Александр Бастрыкин действительно отдыхал в гостинице «Адиюх-Пэлас», которой владеет клан Арашуковых. Однако, во-первых, он оплатил пребывание из собственных средств, а во-вторых, гуляющие по интернету фотографии, где Бастрыкин позирует вместе с Арашуковым-младшим, а также на фоне принадлежащей его коллекции раритетной милицейской машины «Жигули», — это фотомонтаж. Но почему фотошоп разоблачили только теперь, а не в прошлом году, когда он появился?
Так что вопрос о том, кто куда смотрел и почему не реагировал, можно задать весьма широкому кругу влиятельных людей, в том числе федерального уровня. Однако пока нет уверенности в том, что этот вопрос будет задан всем без исключения.