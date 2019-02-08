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Названы дата и место прощания с Юрским 

Рамблер + ещё 51 2 часа назад
Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
Похороны актера Сергея Юрского пройдут на московском Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичной мэрии.
Дочь актера Дарья Юрская сообщила АГН "Москва", что прощание пройдет 11 февраля.
«Похороны и прощание организует театр имени Моссовета. Гражданская панихида скорее всего пройдет там же, 11 февраля, в этот же день состоятся похороны», — сообщила Дарья Юрская.
Источник агентства «Москва» в городском правительстве заявил, что вариант похорон на Троекуровском кладбище рассматривается, но пока не согласован с родственниками.
Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве на 84-м году жизни. Дочь артиста Дарья Юрская сообщила, что ее умер от остановки сердца после долгой болезни. Семья актера ждет официального заключения врачей.
В Мосгордуме сообщили РИА Новости, что память об артисте могут увековечить мемориальной доской на доме, где он жил.
Общество , Шоу-бизнес , Дарья Юрская , Сергей Юрский , Мосгордума , РИА Новости , АГН "Москва"
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