Названы дата и место прощания с Юрским

Похороны актера Сергея Юрского пройдут на московском Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичной мэрии.

«Похороны и прощание организует театр имени Моссовета. Гражданская панихида скорее всего пройдет там же, 11 февраля, в этот же день состоятся похороны», — сообщила Дарья Юрская.

Источник агентства «Москва» в городском правительстве заявил , что вариант похорон на Троекуровском кладбище рассматривается, но пока не согласован с родственниками.

Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве на 84-м году жизни. Дочь артиста Дарья Юрская сообщила, что ее умер от остановки сердца после долгой болезни. Семья актера ждет официального заключения врачей.