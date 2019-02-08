Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российских силовиков обязали скинуться на архангела 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Poulakis Theodoros / Wikimedia
В Следственном комитете России (СКР) решили за свой счет установить бронзовую скульптуру духовного покровителя ведомства — архангела Михаила — стоимостью 13 миллионов рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на имеющийся документ.
Руководитель управления учебной и воспитательной работы Сергей Петров разослал по подразделениям ведомства письмо с просьбой организовать централизованный сбор денег с сотрудников на памятник. Три месяца каждый работник должен отчислять 0,5 процента со своего денежного содержания, таким образом взнос с каждого составит 1,5 тысячи рублей.
Эскиз трехметровой скульптуры утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин — это будет фигура архангела Михаила, попирающего копьем змея, что символизирует победу сил света над силами тьмы. Композицию установят перед главным входом в новое здание ведомства, которое в данный момент строится.
Возведение нового корпуса в Техническом переулке в Москве началось в 2015 году и должно закончиться в 2019 году. Стоимость строительства оценивается в 5,6 миллиарда рублей.
Идея установки памятника родилась в ассоциации «Союза ветеранов следствия»: по мнению авторов, он «будет способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи».
Духовный покровитель появился у работников СКР по благословению и выбору патриарха Кирилла, к которому в 2016 году с такой просьбой обратился Александр Бастрыкин.
Последние новости
Умер Сергей Юрский Опознано тело пропавшего футболиста Салы Лазарев представит Россию на «Евровидении»
Комментарии2
Общество , Александр Бастрыкин , Сергей Петров , СКР
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Мадуро предложили бежать в Россию
США В мире
Пока вы спали: ЦБ «прорвет» блокаду Крыма
Общество
«Такого не было с войны»: Макрон обидел союзников
В мире Европа
«Пьет в компании кошек»: как опустилась бывшая жена Ефремова
Шоу-бизнес Статьи
«Постреляли, в машины закинули и уехали»
Криминал Происшествия
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Лазарев пообещал удивить зрителей «Евровидения»
Шоу-бизнес
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Найдены новые «отравители» Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение