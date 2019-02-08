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Кондуктор избила пассажиров из-за купюры в 5000 

Рамблер 32 минуты назад
Кондуктор трамвая из Нижнего Новгорода не смогла сдержаться, не найдя мелких денег. Инцидент запечатлели на видео. Компания молодых людей зашла в салон и передала кондуктору пятитысячную купюру, чтобы заплатить за три билета. Однако сдачи у женщины не нашлось, поэтому она потребовала, чтобы пассажиры покинули салон. Молодые люди выйти отказались, и это разозлило женщину настолько, что она ринулась на них с кулаками. Сидящая рядом с компанией конфликтующих пассажирка попыталась урезонить разбушевавшуюся кондукторшу, но та заявила, что имеет право на подобные действия. В итоге буйная женщина разбила айфон пассажиры.
Общество , Видео , Происшествия
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