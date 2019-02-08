Как убрать БТР, припаркованный на улице

Жители британского города Манчестер пытаются решить вопрос с припаркованным на улице транспортным средством, которое вот уже четыре месяца не двигается с места. Это не легковая машина, а настоящий бронетранспортёр. Некогда БТР принадлежал армии, сейчас он находится в собственности частного лица. Некоторые жители улицы уже смирились с присутствием армейской машины и даже украсили её к рождественским торжествам. Но большинству такое соседство не нравится, они требуют, чтобы БТР с улицы убрали. Однако формально к владельцу претензий нет: он застраховал транспортное средство и уплатил налог, так что припаркован БТР законно.