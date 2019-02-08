Какая смертная казнь гуманнее

Во многих странах мира смертная казнь предусмотрена законодательством, но споры о допустимости её применения и более «гуманных» способах казни продолжаются. Зачастую проверенные временем расстрел или обезглавливание причиняют преступникам куда меньше мучений, чем современные методы исполнения вышей меры наказания.

Камера и газ

95 лет назад, 8 февраля 1924 года в США штате Невада впервые была применена газовая камера. До этого приговорённые к смерти американцы выбирали из двух «традиционных» способов казни — расстрела или повешения, но они были ненадёжными: верёвка могла порваться, а рука стреляющего — дрогнуть. В итоге преступник умирал не сразу и долго мучился. В Неваде решили пойти другим путём: токсиколог Аллен Мак-Лин Гамильтон запатентовал в качестве «метода узаконенного убийства» смертельный газ, который в 1921 году был признан властями штата официальным инструментом «мгновенной безболезненной казни». По случайности в том же году произошло убийство, фигурант которого через три годы впервые и «испытал» действие газовой камеры: в результате войны между гангстерскими китайскими кланами убийца Джи Джон расправился с пожилым гангстером Томом Куонг Ки.

«7 февраля 1924 г., за день до казни Джи Джона, газовую камеру испытали еще раз, поместив в нее двух кошек. Обе кошки погибли через несколько секунд после приведения системы в действие. На следующее утро свое место в газовой камере занял уже Джи Джон. Его привязали ремнями к стулу и привели систему в действие. В те дни ещё не была отработана методика аккуратного установления факта смерти, поэтому химическая реакция продолжалась 6 минут. В первые секунды Джи Джон отчаянно боролся со смертью, но потом его тело обмякло. Для верности его труп находился в камере еще полчаса, пока вентилятор выгонял из неё ядовитый газ. Когда его вынули из кресла, Джи Джон был совершенно мертв», — описывает процедуру книга «Энциклопедия пыток и казней» Брайена Лейна.

California Dept. of Corrections/ZUMAPRESS.com/Global Look Press /// Газовая камера в штате Калифорния

Как видно из описания, газовая камера не оправдала по крайней мере одну из поставленных задач — смерть Джона не была мгновенной. В американской газовой камере использовалась синильная кислота, приготовляемая на месте растворением цианидов в серной кислоте. Недостаток такого способа казни — ускорить свою смерть должен сам осуждённый, а именно — сделать глубокий вдох в начале химической реакции. Если он будет цепляться за жизнь, задерживать дыхание, процедура растягивается. Несмотря на эту техническую особенность, газовую камеру как способ осуществления правосудия узаконили в 20-ти американских штатах. Сейчас он действует только в трёх штатах — в Аризоне, Вайоминге и Миссури. При этом последний раз казнь таким образом осуществлялась в 1999-м году в Аризоне. Формально США остаются единственным государством, практикующим смертную казнь через отравление газом. В свое время газовые камеры использовала только нацистская Германия.

Последний «коктейль»

В конце XIX века для «гуманизации» смертной казни в США придумали электрический стул. Этот, казалось бы, высокотехнологичный способ умерщвления стал одним из символов «правосудия по-американски», однако его вряд ли можно назвать быстрым способом казни. Портал News.ru ранее подробно писал, какие муки испытывают смертники на электрическом стуле и к чему может привести оплошность палачей.

В 2000-е годы большинство американских штатов отказались от газовых камер и электрического стула в пользу смертельной инъекции. Этот способ был впервые опробован в 1977 году в Техасе, за что и получил название «техасский коктейль». Считается, что ввести преступнику препараты куда гуманнее, чем вздёрнуть на верёвке или пустить пулю в лоб: тиопентал натрия — обезболивающее, павулон парализует дыхательную систему, а хлорид калия приводит к остановке сердца. Но на практике всё не так гладко: верное сочетание «компонентов техасского коктейля» могут подобрать только медики, но этические правила Американской медицинской ассоциации запрещают врачам принимать участие в смертной казни. Поэтому в большинстве случаев смертельную инъекцию делает преступнику тюремный персон. Как сообщал телеканал BBC, изучение материалов вскрытия казнённых в США показало, что доля анестетиков в крови более половины жертв оказывается существенно ниже установленных норм, а значит 10−15 минут после укола приговорённые испытывают мучения, только не могут рассказать из-за паралича.

Несмотря на весьма спорную «гуманность» смертельной инъекции, другие страны перенимают эту практику у США. В Китае количество смертных казней в год является гостайной и, по данным международных организаций, существенно превышает аналогичные показатели в США. С 2004-го года там решили также перейти к инъекциям и теперь по провинциям страны курсируют «фургоны смерти», снаружи напоминающие полицейские «автозаки». Впрочем, большинство смертных приговоров в КНР приводятся в исполнение «по старинке» — осужденных ставят на колени и убивают выстрелом в затылок. Палачи отдают последнюю «дань уважения» жертвам — просят тех открыть широко рот, чтобы пуля прошла на вылет и не изуродовала лицо. С 2003 года на смертельную инъекцию полностью перешёл Тайланд, где до сих пор казнят за убийства, изнасилования, торговлю наркотиками и преступления против монаршей семьи. Препараты заменили «расстрельную машину», действие которой было показано в популярном австралийском мини-сериале 1989 года «Бангкок-Хилтон»: пулемёт закреплялся на станине, жертва привязывалась к столбу, отгораживалась от палача полотном, после чего машина приводилась в действие рычагом.

Как в старые времена

В некоторых странах исламского мира до сих пор практикуются публичные казни. В Иране они официально были запрещены в 2009 году, но до сих СМИ периодически сообщают об имевших место эпизодах. Например, об осуществлении приговора через повешение на подъёмном кране. В таком случае агония может длиться до получаса, поскольку шейные позвонки и кости не получают повреждения, и смерть наступает исключительно от асфиксии. Также в Иране практикуют расстрел и побиение камнями. В государстве-антагонисте — Саудовской Аравии — до сих пор существует публичная казнь через отсечение головы кривой саблей, а профессия «палач» даже передаётся по наследству. По сообщениям очевидцев, осуществление правосудия сводится к настоящему ритуалу: приговорённого ставят на колени, зачитывают приговор, палач, получив оружие из рук полицейских, делает несколько демонстративных взмахов, чтобы осуждённый почувствовал прикосновение стали к шее, а затем только отточенным движением отрубает голову. В отличие от газовой камеры, электрического стула и смертельной инъекции, смерть в большинстве случаев наступает практически мгновенно.