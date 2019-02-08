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В Москве ограничат продажу алкоголя 23-24 февраля 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве 23—24 февраля ограничат продажу алкоголя в связи с праздниками.
«Продажа алкогольных напитков будет ограничена в Москве 23 и 24 февраля в торговых точках, расположенных рядом с местами, где пройдут массовые мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Отмечается, что такие меры приняты с целью предотвратить различные правонарушения в праздничные дни.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с НСН прокомментировал свой законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.
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Общество , Новости Москвы , Андрей Свинцов , Госдума , РИА Новости , Москва
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