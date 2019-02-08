В Москве ограничат продажу алкоголя 23-24 февраля

Москве 23—24 февраля ограничат продажу алкоголя в связи с праздниками.

«Продажа алкогольных напитков будет ограничена в Москве 23 и 24 февраля в торговых точках, расположенных рядом с местами, где пройдут массовые мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Отмечается, что такие меры приняты с целью предотвратить различные правонарушения в праздничные дни.