В Москве 23—24 февраля ограничат продажу алкоголя в связи с праздниками.
«Продажа алкогольных напитков будет ограничена в Москве 23 и 24 февраля в торговых точках, расположенных рядом с местами, где пройдут массовые мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Отмечается, что такие меры приняты с целью предотвратить различные правонарушения в праздничные дни.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с НСН прокомментировал свой законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.