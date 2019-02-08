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Познер заявил, что может отказаться от атеизма и поверить в Бога 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Тележурналист Владимир Познер, несмотря на свои атеистические взгляды, не исключает, что может поверить в существование Бога.
Об этом заявил сам журналист в эфире программы "Абонент доступен" на латвийском интернет-канала mix tv.
"Я исхожу из того, что слова "никогда" или "невозможно" нужно очень редко употреблять. Всяко бывает в жизни. Если бы меня спросили давно-давно, когда мне было 20 лет, может ли так случиться, что я буду осуждать советский строй, то я бы, наверное, ответил, что нет. А ведь это произошло. Что касается веры в Бога, я не могу категорически сказать, что нет… Я думаю, что это маловероятно, но неправильно будет сказать, что этого произойти не может", — отметил он.
На вопрос, что может убедить его в существовании Бога, Познер затруднился ответь.
"А кто его знает… Я не могу даже представить себе, что это может быть. Я допускаю, что что-то такое может случиться, что заставит меня поверить", — заключил Познер.
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Общество , Владимир Познер
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