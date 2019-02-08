Мединский поздравил Муравьеву с юбилеем

"Неподражаемый талант, огромное обаяние и безграничная любовь к искусству позволили Вам стать востребованной, по-настоящему народной актрисой. Каждая из ваших работ — это уникальный союз безупречного профессионального мастерства и импровизации, выразительности и глубокого погружения в образ", — говорится в поздравительной телеграмме.

Министр отметил, что Муравьевой с легкостью покоряются самые разноплановые роли. "В них Вам удаётся сполна раскрыть своё многогранное дарование, поразить зрителей искренностью и душевной щедростью", — добавляется в телеграмме.

Ирина Вадимовна Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Она одна из популярнейших актрис советского кино, снималась в фильмах "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная", "Артистка из Грибова" и многих других. В Малом театре Муравьева служит с 1993 года. Сегодня у нее в репертуаре роли в четырех спектаклях: "На всякого мудреца довольно простоты", "Восемь любящих женщин", "Власть тьмы" и в премьере прошлого сезона "Женитьба" в постановке Юрия Соломина

Муравьева озвучивала многие отечественные мультфильмы, ее голосом говорят герои анимационных картин "Пес в сапогах", "Неуловимый Фунтик", "Фунтик и сыщики", "Теремок", "Букашки", "Тяжелый песок". С 2010 года актриса ведет еженедельную программу "Театральный кружок" на Детском радио.