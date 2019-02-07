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В Сети устроили флешмоб с кипятком на морозе 

Рамблер 29 минут назад
Пользователи социальных сетей запустили новый флешмоб, участники которого публикуют видео с замерзающим кипятком на морозе. Эта незатейливая акция в полной мере демонстрирует научный парадокс Мпембы, который заключается в том, что горячая вода замерзает быстрее холодной, при этом за короткий промежуток времени она успевает пройти температуру холодной воды. На кадрах видно, как участники флешмоба на улице, где температура воздуха опускается ниже 30 градусов, резким движением выливают жидкость, но соприкасаясь с холодным воздухом, вода быстро превращается в лед. Видео с пометкой #дубакчеллендж набирают все большую популярность в Интернете.
Общество , Видео , Другое
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