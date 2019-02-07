Чубайс высказался об освобождении Квачкова

«Журналисты засыпают вопросами — что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — написал Чубайс в Facebook.

Ранее сообщалось, что Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания по статье об экстремизме в связи с ее декриминализацией.

Напомним, Квачков проходил главным обвиняемым по делу о покушении на Чубайса, однако на основании вердикта присяжных он был полностью оправдан, после чего добился от государства компенсации в 450 тыс. рублей.

В 2013 году полковник был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Еще одно уголовное дело касалось размещения им в интернете в марте 2015 года видеообращения, в котором следователи обнаружили признаки экстремизма, за что он был приговорен к полутора годам заключения.