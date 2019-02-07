Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве убили украинского авторитета
В Москве убили украинского авторитета

Чубайс высказался об освобождении Квачкова 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Роснано Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, который ранее проходил обвиняемым по делу о покушении на него.
«Журналисты засыпают вопросами — что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — написал Чубайс в Facebook.
Ранее сообщалось, что Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания по статье об экстремизме в связи с ее декриминализацией.
Напомним, Квачков проходил главным обвиняемым по делу о покушении на Чубайса, однако на основании вердикта присяжных он был полностью оправдан, после чего добился от государства компенсации в 450 тыс. рублей.
В 2013 году полковник был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Еще одно уголовное дело касалось размещения им в интернете в марте 2015 года видеообращения, в котором следователи обнаружили признаки экстремизма, за что он был приговорен к полутора годам заключения.
В конце 2018 года по предложению президента России Владимира Путина был разработан и принят законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. После этого экстремистские деяния, которые были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства, были исключены из уголовного кодекса. Путин подписал закон 27 декабря 2018 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Макаревич: Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать Скабеева опровергла слухи о зарплате в 4 млн рублей Умер журналист Юрий Кучинский
Комментарии
Общество , Анатолий Чубайс , Владимир Квачков , Владимир Путин , Роснано , ГРУ , ФСИН , Республика Мордовия
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
В Турции спасли ребенка из-под обломков жилого дома
Происшествия В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение