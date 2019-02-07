В Калмыкии установили единственный в России памятник Чингисхану

Единственный в России памятник Чингисхану установили в поселке Привольный в Яшкульском районе Калмыкии , инициаторам строительства большого мемориального комплекса выступил руководитель местного племенного завода "Улан-Хееч". Об этом ТАСС в четверг рассказала главный бухгалтер племенного завода Светлана Горяева.

"Памятник строится на средства племзавода, строительство ведется в два этапа. В рамках первого установили постамент и фигуру самого Чингисхана. Второй этап начнется весной — установят фигуры четырех воинов, которые будут как будто держать его. Это будет большой целостный комплекс, идея которого принадлежит нашему новому руководителю Джангару Александровичу Сангаджиеву", — сказала Горяева.

По ее словам, это единственный памятник Чингисхану, установленный в России, монумент в его честь есть в Монголии. Торжественная церемония открытия состоится после завершения строительства всего комплекса.

Установленная четырехметровая скульптура Чингисхана весит порядка 2,5 тонн. На основании плиты высечены годы жизни Чингисхана, для этого использована техника письма тодо-бичиг, созданная на основе старомонгольской письменности. Вокруг скульптуры построят фигуры воинов и установят флаги на флагштоках, они будут олицетворять четыре монгольских племени, провозгласивших Чингисхана великим ханом. Среди них были и торгуты, потомки которых сейчас живут в этом районе Калмыкии, где строят мемориальный комплекс.

Племенной завод "Улан-Хееч" был основан в 1968 году. Предприятие специализируется на тонкорунном племенном овцеводстве, занимается мясным скотоводством калмыцкой породы, реализует шерсть, овчину, баранину и племенное поголовье. Это единственное сельхозпредприятие в Республике Калмыкия, которое превзошло все показатели постсоветского периода.