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В Калмыкии установили единственный в России памятник Чингисхану 

ТАСС 1 час назад
Фото: http://riakalm.ru
Единственный в России памятник Чингисхану установили в поселке Привольный в Яшкульском районе Калмыкии, инициаторам строительства большого мемориального комплекса выступил руководитель местного племенного завода "Улан-Хееч". Об этом ТАСС в четверг рассказала главный бухгалтер племенного завода Светлана Горяева.
"Памятник строится на средства племзавода, строительство ведется в два этапа. В рамках первого установили постамент и фигуру самого Чингисхана. Второй этап начнется весной — установят фигуры четырех воинов, которые будут как будто держать его. Это будет большой целостный комплекс, идея которого принадлежит нашему новому руководителю Джангару Александровичу Сангаджиеву", — сказала Горяева.
По ее словам, это единственный памятник Чингисхану, установленный в России, монумент в его честь есть в Монголии. Торжественная церемония открытия состоится после завершения строительства всего комплекса.
Установленная четырехметровая скульптура Чингисхана весит порядка 2,5 тонн. На основании плиты высечены годы жизни Чингисхана, для этого использована техника письма тодо-бичиг, созданная на основе старомонгольской письменности. Вокруг скульптуры построят фигуры воинов и установят флаги на флагштоках, они будут олицетворять четыре монгольских племени, провозгласивших Чингисхана великим ханом. Среди них были и торгуты, потомки которых сейчас живут в этом районе Калмыкии, где строят мемориальный комплекс.
Племенной завод "Улан-Хееч" был основан в 1968 году. Предприятие специализируется на тонкорунном племенном овцеводстве, занимается мясным скотоводством калмыцкой породы, реализует шерсть, овчину, баранину и племенное поголовье. Это единственное сельхозпредприятие в Республике Калмыкия, которое превзошло все показатели постсоветского периода.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Республика Калмыкия
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