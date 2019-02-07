В сети пожаловались на сложную взрослую жизнь

На Reddit приобрел популярность тред, в котором пользователи делятся друг с другом вещами, которые даются им особенно тяжело во взрослой жизни.

«К какой части взрослой жизни вы оказались абсолютно не готовы?» — спросил автор поста, пользователь под ником Wakizeki. «Собеседования на работу, которая мне не очень-то нужна», — отметил комментатор под ником CaseOfTheMondaysss, ответ которого стал самым популярным в треде. Юзер с ником Philly8181 поддержал его, добавив, что особенно нелепо звучит вопрос «почему мы должны принять вас на работу» во время приема на работу.

Автор еще одного популярного комментария признался, что оказался не готов к «огромному количеству бюрократии» во взрослой жизни. Многих отметившихся в треде чаще стали посещать мысли о скорой старости и смерти родственников. «Мне едва 23, и я не могу представить, что потеряю своих родителей», — написал комментатор под ником Deeggo21.

Тред оказался популярен, набрав меньше чем за 12 часов более 28 тысяч лайков и больше 10 тысяч комментариев.

Ранее пользователи Reddit пытались узнать, какая одежда привлекает девушек сильнее всего. Выводы оказались неоднозначными, но многих комментаторов они рассмешили.