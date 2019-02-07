Власти Сахалина проведут публичный опрос о принадлежности Курил

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что власти региона решили провести открытый публичный опрос жителей Курил о принадлежности архипелага.

По его словам, на фоне обсуждений этого вопроса, в том числе за рубежом, «нужно окончательно с этим разобраться и поставить точку».

Глава региона подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Курильские острова — это часть России

Депутат Сахалинской областной думы Виталий Гомилевский в свою очередь отметил, что необходим хорошо организованный опрос всех курильчан, которые «живут, трудятся, детей растят на этих островах».

В конце января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, согласно которому большинство жителей Курильских островов (93%) выступают против их передачи Японии. Среди всего населения России так считают 77%.

О требовании вернуть Японии южные острова Курильской гряды знают 99% жителей Курил (среди всех россиян — 79%). При этом 86% респондентов считают, что продолжать переговоры с Токио незачем.

Как ранее заявил Лимаренко, мнение жителей Сахалина о судьбе Курил однозначно: острова принадлежат России. «За морем, в Японии, об этом могут говорить сколько угодно. Мы знаем, что такая повестка существует, но она предназначена для японской аудитории, не для тех людей, которые живут на Сахалине и Курилах. В нашей области абсолютное большинство не считает, что этот вопрос реально стоит на повестке дня», — приводит ТАСС его слова.

Инициативный опрос жителей Курильских островов проведен 29 января 2019 года. В опросе принимали участие жители Курильских островов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 207 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории Курильских островов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 6,8%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. 26 ноября 2018 года проведен всероссийский опрос ВЦИОМ-«Спутник».