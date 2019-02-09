Организатор «Лидеров России» подготовит региональный конкурс для Санкт-Петербурга

Организатор конкурса "Лидеры России" — автономная некоммерческая организация (АНО) " Россия — страна возможностей" заключила первое соглашение с регионом — им стал Санкт-Петербург . Как сообщил ТАСС генеральный директор организации Алексей Комиссаров, в рамках соглашения будет подготовлен конкурс для управленцев в городе, по аналогии с федеральным.

Соглашение в рамках проведения полуфинала конкурса по Северо-Западному федеральному округу было подписано Комиссаровым и временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым

"Мы совместно [с властями города] будем готовить конкурс уже для Санкт-Петербурга, региональный", — сказал Комиссаров.

Соглашением также предусмотрено, что все участники федерального конкурса от Санкт-Петербурга вне зависимости от их результата будут рассматриваться как кандидатуры в органы власти города. "Мы договорились о том, что те участники "Лидеров России" и других конкурсов, которые проводит АНО "Россия — страна возможностей", будут замечены. Победят они или нет — не является обязательным требованием", — отметил Комиссаров.

Он также уточнил, что соглашение с Санкт-Петербургом стало для организации первым, которое они подписали с субъектом РФ. "Это первое наше соглашение с регионом", — сказал собеседник агентства.

На открытии полуфинала конкурса "Лидеры России" по СЗФО в Петербурге Беглов отметил, что двери органов власти города всегда открыты для молодых и амбициозных управленцев и правительство Петербурга готово обсуждать с ними любые проекты. Он пожелал участникам ставить перед собой как можно более амбициозные задачи. "Нужно задавать себе самую высокую планку. Потому что когда ее понижаешь, то начинаешь думать, жаловаться — это не получится и это не получится. Все получится, нужно брать планку выше", — сказал Беглов, обращаясь у участникам мероприятия.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России"— флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя, 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров. Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе, в очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

В субботу в Петербурге стартовал полуфинал конкурса по СЗФО. В нем принимают участие более 300 человек из всех субъектов округа. Имена вышедших в финал объявят 11 февраля.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.