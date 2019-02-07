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Правила торговли сим-картами изменятся 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Сим-карты для мобильных телефонов могут разрешить продавать в нестационарных торговых павильонах. Соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Автор документа, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова объяснила депутатам, что законодательством уже были установлены требования к объектам, которые операторы связи или уполномоченные ими лица вправе использовать для заключения договоров об оказании услуг связи.
«Это, в частности, помещения, части помещений, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности и расположенных в других стационарных объектах, или торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест», — напомнила сенатор.
По её словам, в этот перечень включены стационарные неторговые объекты, а также зоны, предназначенные для осуществления торговой деятельности в стационарных объектах, — аэропорты, вокзалы и торговые объекты как стационарные, так и нестационарные — павильоны, имеющие торговый зал, рассчитанный на одно или несколько рабочих мест.
Одновременно с этим законодательство запрещает использование нестационарных торговых объектов для заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. Таким образом, возникает противоречие в Федеральном законе «О связи» в части возможного использования операторами связи объектов неторгового назначения и нестационарных торговых объектов, которое приводит к неопределённости в правоприменительной практике.
«Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся поправки в административный кодекс, которыми предусматривается введение ответственности за нарушение операторами связи или уполномоченными ими лицами требований к объектам, используемым для заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. А законопроект, который я представляю сегодня, направлен на устранение возникшего противоречия и позволит уточнить состав административного правонарушения, который предлагается ввести в КоАП РФ», — отметила Людмила Бокова.
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Общество , Людмила Бокова , Госдума , Совет Федерации
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