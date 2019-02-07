Правила торговли сим-картами изменятся

Сим-карты для мобильных телефонов могут разрешить продавать в нестационарных торговых павильонах. Соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Автор документа, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова объяснила депутатам, что законодательством уже были установлены требования к объектам, которые операторы связи или уполномоченные ими лица вправе использовать для заключения договоров об оказании услуг связи.

«Это, в частности, помещения, части помещений, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности и расположенных в других стационарных объектах, или торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест», — напомнила сенатор.

По её словам, в этот перечень включены стационарные неторговые объекты, а также зоны, предназначенные для осуществления торговой деятельности в стационарных объектах, — аэропорты, вокзалы и торговые объекты как стационарные, так и нестационарные — павильоны, имеющие торговый зал, рассчитанный на одно или несколько рабочих мест.

Одновременно с этим законодательство запрещает использование нестационарных торговых объектов для заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. Таким образом, возникает противоречие в Федеральном законе «О связи» в части возможного использования операторами связи объектов неторгового назначения и нестационарных торговых объектов, которое приводит к неопределённости в правоприменительной практике.