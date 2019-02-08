«Шпионские» устройства отделят от бытовых

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, разграничивающий «шпионскую» технику и бытовую. Соответствующие изменения предполагается внести в статью 138.1 УК РФ о незаконном обороте «шпионских» устройств.

По мнению авторов поправок в Уголовный кодекс РФ, эти уточнения позволят правоприменителям отличить действительно подходящую для шпионажа технику от бытовых устройств, рассчитанных на массового потребителя.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал Федеральному агентству новостей , что незаконными будут считаться только те устройства, которым намеренно приданы качества и свойства для скрытного получения информации.

По словам депутата, съемка на обычный телефон или видеорегистратор (к примеру, обстоятельств ДТП) правонарушением считаться не будет.

Ранее в Крыму заведено уголовное дело на жителя Джанкоя за незаконную продажу портативного видеорегистратора, встроенного в авторучку. Следствие отнесло предмет сбыта к специальным техническим средствам, служащим для негласного получения информации, распространение которых на территории РФ запрещено.

Действия следствия законны, а сам факт такого нарушения закона в Крыму заставляет задуматься о том, кому и с какой целью собирался сбыть «шпионскую игрушку» гражданин, заметил в эфире НСН президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров