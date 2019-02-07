Путин в Кремле вручает премии молодым ученым

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручает премии молодым ученым и новаторам.

Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля.

Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

Ежегодная премия, учрежденная в 2008 году, присуждается молодым ученым и специалистам уже в десятый раз.