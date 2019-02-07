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Путин в Кремле вручает премии молодым ученым 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручает премии молодым ученым и новаторам.
Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля.
Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.
Ежегодная премия, учрежденная в 2008 году, присуждается молодым ученым и специалистам уже в десятый раз.
Премий за 2018 год удостоены Евгений Горлов и Виктор Жарков за разработку и реализацию нового метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ, Екатерина Гризанова — за открытие новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей к бактериям, Вячеслав Дячук — за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных, Иван Оселедц — за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных.
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Общество , Виктор Жарков , Евгений Горлов , Владимир Путин
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