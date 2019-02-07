В ГД обратятся в прокуратуру, если Google не обозначит Крым российским

Если Google за месяц не исправит ошибку по обозначению Крыма на картах, депутаты обратятся в прокуратуру Роскомнадзор для применения санкций к компании в рамках законов, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев В четверг в Госдуме состоялась встреча Пискарева с представителем Google Мариной Жунич . По итогам встречи политик рассказал журналистам, что Google уверяет, что Крым неверно обозначен на картах компании по техническим причинам, здесь нет политического подтекста. "У нас закон позволяет принимать меры реагирования по отношению к тем, кто закон не соблюдает. Мы обратимся в прокуратуру и Роскомнадзор. Пока представитель Google заверила, что тут нет политической составляющий, технические сбои… После месяца мы встречаемся и решаем вопрос, либо устранено, либо не устранено. Если не устранено, тогда, извините меня, надо как-то понимать, что нельзя игнорировать законы", — сказал Пискарев РИА Новости, отвечая на вопрос о том, какие меры могут быть приняты к Google, если компания не исправит техническую ошибку за месяц. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя Google из-за неверного обозначения Крыма на его картах. Позже глава думского комитета по информполитике Леонид Левин сообщил, что официальный представитель Google проинформировал Госдуму, что Крым на территории РФ на его картах отображается как российский регион, а за рубежом — как спорная территория.