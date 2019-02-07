Детская банда разгромила копов

Полицейское управление города Дювалл (штат Вашингтон, США ) выложило ролик со спецоперацией копов. В полном обмундировании на машинах с мигалками полицейские прибыли для задержания засевшей в местном парке группировки. Выстроившись цепью и прикрываясь щитами, стражи порядка пошли в атаку. Им противостояла «банда» местных детишек, которые намеревались разгромить копов снежками.

Противостояние было недолгим: юные любители снежных боёв без проблем справились с вооружёнными полицейскими, один из которых даже упал в снег, сражённый метким броском. Спустя несколько минут битва завершилась, но победители милостливо разрешили полиции сделать общее фото.