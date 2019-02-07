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Детская банда разгромила копов 

Рамблер 1 час назад
Полицейское управление города Дювалл (штат Вашингтон, США) выложило ролик со спецоперацией копов. В полном обмундировании на машинах с мигалками полицейские прибыли для задержания засевшей в местном парке группировки. Выстроившись цепью и прикрываясь щитами, стражи порядка пошли в атаку. Им противостояла «банда» местных детишек, которые намеревались разгромить копов снежками.
Противостояние было недолгим: юные любители снежных боёв без проблем справились с вооружёнными полицейскими, один из которых даже упал в снег, сражённый метким броском. Спустя несколько минут битва завершилась, но победители милостливо разрешили полиции сделать общее фото.
Общество , Видео , США
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