За что на самом деле пострадал «непатриотичный» учебник по экономике?

Учебник по экономике для старшеклассников доктора экономических наук Александра Липсица исключили из федерального перечня рекомендуемых для школ. В числе претензий Минпросвещения указано, что в учебнике имелись опечатки и ошибки, а также то, что он «не был сопровожден электронной формой и методическим пособием для учителя». Кроме того, отмечается, что изъяли труд Липсица из-за «ряда иных замечаний, отмеченных экспертами». Издательство, основываясь на заключении экспертов, предложило автору включить в учебник некие материалы, «формирующие чувство гордости за страну», в частности написать про импортозамещение. Так за что же на самом деле пострадал учебник по экономике?

Комментарий Георгия Бовта:

Появившаяся в СМИ информация с приведенными цитатами из отзывов экспертов создает стойкое впечатление, что поводом для исключения учебника по экономике из федерального перечня стала чистая «политика», а точнее недостаток патриотизма и чуть ли нелюбовь к Родине. Какой ужас! Там ничего нет про заведомо победоносное импортозамещение, которым, очевидно, надо гордиться вне зависимости от его пока не вполне однозначных результатов в разных отраслях. А пропагандировать экономический прорыв, которого пока тоже нет, очевидно, предполагается методами Росстата с его новым руководством: ведомство неожиданно для всего экспертного сообщества путем нехитрых статистических манипуляций повысило итоговый рост ВВП за прошлый год с 1,8% до 2,3%, что стало рекордом за пять лет.

Читая формулировки привлеченных и, вероятно, должным образом настроенных Минпросвещения экспертов, мысленно возвращаешься в советские времена, когда искусство политической демагогии было доведено до необыкновенных высот, а слова из классиков марксизма-ленинизма, а также из произведений и мудрых высказываний советских руководителей играли роль в том числе инструментов для сведения счетов во всяких подковерных интригах. Пригвоздил оппонента какой-нибудь хлесткой цитатой из Ленина или Брежнева — а тому и крыть нечем. Потому что кто посмеет возражать мудрости Брежнева?

В каждой работе по гуманитарным наукам, а также политэкономии непременно должны были быть приведены к месту (или не к месту) цитаты из материалов последнего съезда КПСС. В обязательном порядке. Кстати, учебников по экономике тогда не было никаких, и науки такой не было. Преподавали политэкономию, то есть политическую экономику, а вне политики партии никакой экономики и быть не могло. Видимо, эксперты, привлеченные Российской академией образования и Минпросвещения, которые писали отзывы на учебник доктора Липсица, вспомнили времена своей комсомольской молодости.

По сути, советские методы используются и сейчас, и, похоже, в тех же целях, что и раньше. Ведь попасть в федеральный перечень — это не только почетно, но и выгодно. Денежно. Речь об огромном госзаказе, ведь учебники из этого перечня, который обычно формирует Российская академия наук, затем за счет госбюджета закупают все школы страны.

И вот с прошлого года Министерство просвещения решило активнее влиять на список. Имея в виду, очевидно, еще и идеологические цели. Оно заказало дополнительную экспертизу книг из списка. Ее, разумеется, назвали независимой. Хотя экспертизу курировала и проводила Российская академия образования, одним из учредителей которой выступает как раз само Минпросвещения. В итоге федеральный перечень пособий, закупаемых за счет бюджета, сократился с 1370 до 863 штук.

Академикам из РАН такой подход не понравился: они сочли, что критерии исключения из списка учебников, среди авторов которых немало членов самой РАН, непонятны. Ведь по ним уже имелись отзывы авторитетных ученых. Нет ли тут волюнтаризма, заподозрили ученые? Да и сами авторы школьных учебников обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой проверить критерии министерской экспертизы.