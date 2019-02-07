Песков анонсировал поручение Путина о «Свидетелях Иеговы»

«Сейчас уже на выходе поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, который был в Кремле 11 декабря 2018 года. Там достаточно обширный список и одно из положений, в том числе, касается и этой темы («Свидетелей Иеговы»)», — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что поручение будет, вопрос будет прорабатываться, но пока неясно, в каком ключе.

«Естественно, будет прорабатываться с учетом вступившего в законную силу решения суда», — уточнил он.

В среду Песков обещал уточнить информацию об обвинительном приговоре, вынесенном гражданину Дании — последователю запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».