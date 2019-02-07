Макаревич: Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался об обилии программ на российском телевидении, в которых рассказывается о ситуации на Украине

«Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину. Каждый день — вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) — сочувствуют. Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты наших граждан, не про новые удивительные инициативы нашей Думы — вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко. Ну, еще немного про Трампа — в связи с Украиной, разумеется», — написал он в Facebook.

«Четыре с лишним года каждый день — это ж ни у кого фантазии не хватит. Но нашим — хватает. А тут еще украинские выборы на носу — телепраздник правды и добра только начинается! Воистину — если бы не было Украины, ее надо было бы придумать», — заключил Макаревич.

Напомним, Макаревич называет Крым исключительно «оккупированной территорией» и отказывается выступать на полуострове даже в том случае, если получит на это разрешение украинских властей.

Ранее Макаревич подвергся критике после того, как заявил, что России следовало купить Крым, «если не могла без него жить».