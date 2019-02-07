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Открылось первое в России кафе, куда пускают только женщин 

Москва24 41 минуту назад
Фото: кадр из видео
Первая в стране исключительно женская кофейня открылась в Санкт-Петербурге. Мужчин туда не пускают. Помимо того, что в заведении "Симона" работают только женщины, для кафе создали специальное "женское" меню, феминитивами — "латесса", "американка", "капучинесса", "глинтвиня" и т.д.
Это первое в России подобное кафе. Нашлись активисты, которых эта идея очень оскорбила: они решили написать жалобу в прокуратуру. По словам юристов, у них есть все шансы отстоять свои права в суде.
Корреспонденты телеканала Москва 24 решили проверить, как отреагируют в Москве, если в кафе перестанут пускать мужчин. Как выяснилось, все москвичи — и женщины, и мужчины — против разделения по гендерным признакам в общественных местах.
Петербургские феминистки заявляют, что такие кафе будут как "островок безопасности" для женщин. Сегодня много женщин страдают от насилия, сексизма и дискриминации со стороны мужчин, говорят они, и "женские" кафе могут быть безопасным пространством, где девушки и женщины смогут уединиться.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Санкт-Петербург
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