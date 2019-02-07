Ведьмы России поддержали Путина шабашом 

В российской столице собрались ведьмы и заклинатели и устроили шабаш в поддержку России и президента. Участники мероприятия, наряженные в длинные чёрные плащи с капюшонами, наполовину закрывающими лица магов, читали заклинания и призывали потусторонние силы помочь стране и обратить в бездну тех, кто желает России зла. После акции одна из участниц рассказала, что ведуньи несут в мире знание о том, как жить правильно и призвала всех прислушаться к её словам. Другая активистка пояснила, что «круг силы» — магическое действие, направленное на улучшение жизни в стране и на планете и на помощь президенту.