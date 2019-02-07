Названа самая популярная песня у россиян в новогодние праздники

Сервис насчитывает семь тысяч композиций российских и западных исполнителей, однако именно песня Лепса стала хитом новогодних праздников. Второе место заняла композиция Limp Bizkit "My Generation". Ее в четыре раза реже выбирали, чем "Рюмку водки на столе", рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МГТС.

Самой сложной для исполнения стала песня "Омар Хайям" певицы Ханны. Россияне допевали ее до конца лишь в одном из 12 случаев.

Ранее в МГТС назвали самые популярные фильмы у россиян в новогодние праздники. Рейтинг возглавила рождественская комедия "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли. В ТОП-5 вошли "Елки 5", "Дэдпул 2" и "Джуманджи: Зов джунглей".