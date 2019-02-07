Генконсул Японии Рюити Хирано: с Россией меня связала судьба

Генеральный консул Японии Южно-Сахалинске Рюити Хирано проработал на дипломатическом поприще в России более 11 лет, из них почти три года — на Сахалине. В интервью РИА Новости он рассказал о том, что привлекает японцев в России и как он планирует способствовать улучшению отношений между двумя странами, а также о своих любимых местах на Сахалине и предпочтениях в русской кухне. Беседовала Людмила Кан.

— Господин консул, совсем скоро исполнится три года с начала вашей работы на посту главы сахалинского подразделения внешнеполитического ведомства Японии. Можно уже подвести какие-то итоги вашей деятельности здесь?

— Я приехал на Сахалин в конце июля 2016 года, таким образом, в конце января этого года срок моей службы здесь составил ровно два с половиной года. При работе дипломатом необходимо постоянно иметь в виду будущее отношений Японии с другими странами. И через полвека, и через век Япония и Россия останутся соседями. Отношения между странами-соседями должны развиваться на Сахалине, который воистину является точкой соприкосновения двух стран. Я не могу на данный момент оценивать свою работу за два с половиной года в этом контексте, но я бы хотел продолжать работать с этим же настроем.

— До назначения на Сахалин вы достаточно проработали в России. С вашей точки зрения, что объединяет и отличает наши страны?

— Один японский дипломат, описывая сложность понимания России, написал: "Россия — это общество, в котором скручены истина и ложь, красота и уродство, насилие и поэзия, и всякий противоречивый элемент". Насколько я помню, раньше говорили: "Требуется пять лет для того, чтобы неправильно понять Советский Союз". Хотя я и работаю в России в общей сложности чуть больше 11 лет, не могу быть уверенным, насколько хорошо я понимаю ее. Но даже в отрыве от того, понимаю я Россию или нет, могу сказать, что меня с ней связала судьба. Кстати, в недавно прочитанной мной книге была представлена одна общая черта Японии и России: имея отличное от Запада происхождение цивилизации, Россия в виде Великого посольства Петра I и Япония в виде Миссии Ивакуры, которая во второй половине XIX века с участием множества высокопоставленных чиновников посетила Европу и Америку в течение почти двух лет, активно заимствовали то, что стоит изучить у Запада, и старались развивать это в своей интерпретации. Эта точка зрения мне показалась очень интересной.

— Нравятся ли вам русские традиции?

— Богатая история, культура, традиции России достойны уважения. Также мне приятно чувствовать теплоту россиян. В особенности мне очень приятно, что здесь, на Сахалине, я чувствую понимание, уважение и даже любовь к Японии у жителей.

— Как вы переносите русскую зиму?

— Те японцы, которые ни разу не были в России, при упоминании ее говорят: "Там же тяжело из-за холода?" Действительно, морозы в России суровые, однако, к счастью, дома здесь постоянно хорошо отапливаются. Я думаю, многие знают, что в Японии, например даже в Токио, утром в домах холодно, поэтому и я тоже, возвращаясь в Японию зимой, часто простужался. Для меня проживание на Сахалине зимой и сама зима не является чем-то особенно тяжелым.

— Как вы оценивает гуманитарные и культурные связи Сахалина и Японии? Есть ли потенциал роста интереса к Японии у русских и к России у японцев?

— Отношения Сахалина особенно крепки с Хоккайдо, и на протяжении многих лет активно проходят обмены по большому количеству направлений. Прошлый, 2018 год, по договоренности, достигнутой лидерами Японии и России, был объявлен перекрестным Годом Японии и России, поэтому в том числе и на Сахалине прошло множество крупномасштабных мероприятий, таких как концерты барабанщиков "Вадайко", выступления театров Кабуки и Но и другие. Кроме того, в рамках побратимских отношений городов Хоккайдо и Сахалина и программ японо-российских молодежных обменов, а также в сфере образования и науки, продолжаются взаимные поездки.

Однако, мне кажется, что и японцы, и россияне еще многого не знают друг о друге. Слоган Года Японии в России звучит как "Япония, которую вы еще не знаете". Так как Сахалин географически близко находится к Японии, здесь много людей, которые хорошо знают Японию, но я уверен, что и они нашли много нового для себя в культурных мероприятиях прошлого года, о которых я упомянул выше. Перекрестный год продолжится до июня, поэтому я хотел бы показать сахалинцам неизвестную Японию и еще больше повысить к ней интерес. Для углубления истинного взаимопонимания между народами Японии и России необходимо показывать друг другу свое наилучшее. Я намерен сделать все возможное для того, чтобы продолжались насыщенные обмены.

— С вашей точки зрения, какие российские регионы наиболее интересны японцам и почему? И, наоборот, какие места в Японии наиболее популярны среди российских туристов?

— Я думаю, что больше всего японцев в России привлекает ее культура. Если смотреть с этой точки зрения, то я думаю, что японцев привлекают Москва и Санкт-Петербург, где много исторических знаний, действуют ведущие драматические, музыкальные и балетные театры. С другой стороны, я слышал, что среди японцев популярна Камчатка, где знакомая для японцев природа — вулканы, горячие источники — представлены более драматически и во много раз большем масштабе, нежели в Японии.

Я знаю, что много сахалинцев посещают Японию. Многие из них едут на Хоккайдо и наслаждаются шопингом в Саппоро и онсенами (горячими источниками) в Дзёзанкей и Ноборибэцу. С другой стороны, я бы очень хотел, чтобы на Сахалин приезжало еще больше японцев. Зимой можно кататься на лыжах, как я сам и делаю, а также независимо от сезона можно наслаждаться рыбалкой. Поэтому считаю, что можно привлекать японцев очарованием богатой сахалинской природы. А с точки зрения культуры они могут быть заинтересованы в том, чтобы пройтись по следам любимого многими японцами Антона Павловича Чехова . Более того, особенный для Сахалина исторический фон связи с Японией тоже может стать туристическим ресурсом. Конечно, здесь можно упомянуть Сахалинский областной краеведческий музей, синтоистские врата тории и другое наследие периода Карафуто, но также для моих соотечественников интересны посещения мест, связанных с японскими писателями, например озера Лебяжье, ставшего прообразом для написания "Ночи на галактической железной дороге" Миядзава Кэндзи.

— На какой стадии находится вопрос реализации безвизового обмена между жителями Сахалина и Хоккайдо? Как вы считаете, это привлечет в островной регион японских инвесторов?

— Что касается отмены виз между Хоккайдо и Сахалином, то этот вопрос поднимался российской стороной на японо-российских консультационных площадках, но я бы хотел воздержаться от деталей обсуждений. Учитывая это, если говорить в общем, то важна дальнейшая активизация людских обменов между Хоккайдо и Сахалином, которые являются соседними регионами, в целях развития двухсторонних отношений Японии и России в обширном круге областей. Я буду думать над тем, что можно сделать для дальнейшего укрепления межрегиональных обменов между Японией и Россией, включая активизацию человеческого движения между соседними регионами.

Насколько мне известно, каждый год Японию посещает около пяти тысяч сахалинцев. Это примерно 1% от общего количества населения Сахалина. В своей резиденции я разделял трапезу с сахалинцами более ста раз, и среди них было только несколько человек, кто сказал, что ни разу не был в Японии. С 2017 года смягчили условия выдачи виз Японии для российских граждан, и количество выданных генеральным консульством Японии в Южно-Сахалинске виз выросло к предыдущему году примерно на 40%, составив около 7,5 тысячи в год. Хотелось бы, в частности, подчеркнуть, что стало проще получить многократную визу, и на данный момент число выданных нашим консульством действующих многократных виз составляет больше 6 тысяч. Таким образом, больше 1% населения Сахалина может поехать в Японию в любой удобный для них момент. С другой стороны, Россия ввела электронные визы, таким образом налаживаются условия для более доступного посещения японцами Сахалина, поэтому надеюсь на дальнейшие активные людские обмены.

— Господин консул, вы можете обозначить главные итоги японских бизнес-миссий на южные Курилы в 2018 году? И будут ли они продолжены в этом году?

— В рамках совместной хозяйственной деятельности в 2017 году два раза проведены осмотры местности, а в октябре 2018 года бизнес-миссия посетила острова Кунашир и Итуруп. Предприниматели обеих сторон проводили конструктивные переговоры о содержании и дальнейшем развитии каждого возможного проекта, а также осмотр возможных мест для их реализации, таким образом, визит стал значимым. На прошедших в январе этого года переговорах глав Японии и России были достигнуты договоренности об устойчивом и оперативном продвижении совместной хозяйственной деятельности для ускорения ее реализации.

— На Сахалине сосуществуют несколько национальных кухонь. Какой из них вы отдаете предпочтение? Появились ли у вас любимые русские блюда? И что из родной кухни вы рекомендовали бы гостям Японии?

— Если говорить о русской кухне, то я думаю, что очень вкусны борщ, щи, солянка. У меня обычные вкусы: мне очень нравятся пельмени, бефстроганов. На Сахалине бесподобные морепродукты. Краб, гребешок, морской еж, икра, лосось, форель и другие морепродукты, подходящие и к японской кухне, воистину являются очарованием Сахалина.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем пути в дипломатию, что определило выбор вашей профессии?

— На самом деле в детстве я ни разу не выезжал за пределы Японии, поэтому, когда я видел иностранцев, мне хотелось не заговорить с ними на английском языке, а сбежать. В мою бытность студентом, в середине 80-х годов, Япония находилась на пике экономического могущества. Нам говорили, что японцам необходимо выезжать за пределы страны и вести деятельность в мире, и объявляли так называемую интернационализацию Японии. В эту эпоху я и подумал, что хочу попробовать работать за границей. К счастью, тогда была такая система, что если успешно сдашь экзамены и пройдешь в МИД , то обязательно будешь направлен на образовательную стажировку за рубежом.

— Не могли бы вы поделиться воспоминаниями о своем детстве и семье? Кем были ваши родители?

— Мой отец работал в Воздушных силах самообороны Японии. Но он был не пилотом, а работал с компьютерами. Хорошо помню, как он в выходные дни учил меня играть в бейсбол, кататься на коньках, велосипеде, а также многому, чему не учат в школе. В мае позапрошлого года он ушел в мир иной. В связи с рабочими обстоятельствами, к моему большому сожалению, я не смог присутствовать на церемонии прощания, но мне хотелось бы надеяться, что он понял это. Мама моя всегда была домохозяйкой, но поскольку дом ее родителей был рыбным магазином, она сама могла приготовить суши. Она совсем не может есть мясо, однако она всегда для нашей семьи готовила нормальные блюда из мяса. Сейчас она живет одна, но здорова. У меня есть сестра, которая старше меня на два года. Сейчас она со своим мужем живет рядом с моей мамой, помогая ей, за что я им благодарен.

— Появились ли у вас любимые места на острове? Где бы непременно посоветовали побывать своим соотечественникам? И как вы оцениваете уровень туристического сервиса на Сахалине?

— Когда нет снега, в конце недели я катаюсь на велосипеде, много раз ездил из Южно-Сахалинска до Корсакова и обратно. Кроме того, в прошлом году я узнал, что покрытие дороги из Южно-Сахалинска в Невельск очень хорошее, и мне понравилась эта дорога, так как она разнообразная, идет через долины в горы. Мне это очень понравилось. Часто, погрузив велосипед в машину, сначала я еду в Огоньки, после чего на велосипеде отправляюсь к Ловецкому перевалу. Для любования природой мне также нравится дорога из Южно-Сахалинска в Охотское.

— Вы опытный любитель-велогонщик, освоили ли новые виды спорта на Сахалине?

— На Сахалине у меня появились друзья-велосипедисты, и у меня хорошие воспоминания о гонке, в которой я участвовал. Вдобавок к этому спустя тридцать лет я вновь смог заняться горными лыжами. Это потрясающе, что можно сразу кататься на горных лыжах в десяти минутах на машине от дома. В прошлом сезоне, думаю, я был на горнолыжном курорте "Горный воздух" больше 20 раз. В этом году снега хоть и мало, но все равно на выходных я туда езжу. В этом сезоне там появились новые входные сооружения и расширилась парковка, поэтому стало намного удобнее. Мне кажется, что такие места в Японии, где можно кататься на лыжах совсем недалеко от центра города, большая редкость.

Более того, по приглашению предыдущего губернатора Олега Николаевича Кожемяко я занялся и беговыми лыжами. Ими тоже я занимаюсь каждые выходные. Я все так же плох в них, постоянно падаю, но все равно мне нравится. Я благодарен Олегу Николаевичу и заместителю председателя правительства Сахалинской области Антону Владимировичу Зайцеву за то, что познакомили меня с этим видом спорта.

Обычными беговыми лыжами я занимаюсь на трассах около гостиницы "Санта" и в Троицком. Трасса около "Санты" имеет большие перепады высот и резкие повороты, поэтому можно сказать, что она для более квалифицированных бегунов. Для меня лучше трасса в Троицком.

— Продолжаете ли вы брать уроки игры на фортепиано?

— Я все так же продолжаю заниматься фортепиано. Начал в 2010 году, таким образом занимаюсь вот уже восемь лет. Но несмотря на это, моя игра не становится лучше, однако благодаря опытной и терпеливой учительнице, каждую неделю у меня интересные занятия. У меня уже почти получается играть прелюдию из "Бергамасской сюиты" моего любимого Клода Дебюсси. Хотя, конечно, простую версию.

— И в завершение, скажите, у вас остается время на общение с коллегами по дипломатическому корпусу на Сахалине?

— На Сахалине я познакомился с дипломатом, являющимся руководителем канцелярии генерального консульства Республики Кореи, с почетными консулами США, Великобритании, Киргизии, Нидерландов. Я очень рад, что мне удалось стать друзьями с коллегами по дипломатическому корпусу, в том числе и сотрудниками представительства МИД РФ в Южно-Сахалинске.

Я хотел бы здесь, на Сахалине, вкладывать все силы в дальнейшее развитие многолетних соседских отношений Японии и России через обмены с сахалинцами.