Жильцы ЖК в Петербурге рассказали о «квартире Арашукова»

Жильцы элитного жилого комплекса «Новая звезда» в Санкт-Петербурге рассказали, что квартира, интерьеры которой совпадают с обстановкой квартиры, где проходили обыски по делу сенатора Рауфа Арашукова, в последнее время сдавалась.

«Во-первых, они не живут здесь, они снимают. Они снимают, они не собственники. Просто снимали какое-то время и все. Так что это не их квартира, они временные», — приводит РИА Новости слова одной из жительница дома.

Ранее на сайте агентства элитной недвижимости Engel & Völkers Санкт-Петербург было опубликовано объявление о продаже квартиры в этом жилом комплексе на Песочной улице в Петербург. Стоит квартира площадью 260 кв. м 99 млн рублей.

Один из жильцов дома, который выезжал из ворот подземного паркинга, сказал 99 млн рублей считает невысокой ценой за квартиру в этом жилкомплексе. Мужчина также пошутил, что их дом называют филиалом «Лефортово».

Рауль Арашуков. Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации . Он обвиняется в особо тяжких преступлениях: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с сенатором задержан его отец, советник главы компании «Газпром межрегионгаз»