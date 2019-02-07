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Жильцы ЖК в Петербурге рассказали о «квартире Арашукова» 

News.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Жильцы элитного жилого комплекса «Новая звезда» в Санкт-Петербурге рассказали, что квартира, интерьеры которой совпадают с обстановкой квартиры, где проходили обыски по делу сенатора Рауфа Арашукова, в последнее время сдавалась.
«Во-первых, они не живут здесь, они снимают. Они снимают, они не собственники. Просто снимали какое-то время и все. Так что это не их квартира, они временные», — приводит РИА Новости слова одной из жительница дома.
Ранее на сайте агентства элитной недвижимости Engel & Völkers Санкт-Петербург было опубликовано объявление о продаже квартиры в этом жилом комплексе на Песочной улице в Петербург. Стоит квартира площадью 260 кв. м 99 млн рублей.
Один из жильцов дома, который выезжал из ворот подземного паркинга, сказал 99 млн рублей считает невысокой ценой за квартиру в этом жилкомплексе. Мужчина также пошутил, что их дом называют филиалом «Лефортово».
Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Он обвиняется в особо тяжких преступлениях: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с сенатором задержан его отец, советник главы компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.
Старшего Арашукова следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у «Газпрома». По этому делу задержаны шесть человек, все они находятся в СИЗО «Лефортово».
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Общество , Происшествия , Рауль Арашуков , Газпром , Газпром Межрегионгаз , СИЗО "Лефортово" , Совет Федерации , РИА Новости , Санкт-Петербург
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