К охранникам школ предложили повысить требования

Депутаты комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готовят проект закона, повышающий требования к частным охранным предприятиям (ЧОП), который обеспечивают безопасность школ.

«Есть инициатива, которая прорабатывается Анатолием Выборным, о том, чтобы усилить систему безопасности культурных, учебных и других объектов. Пока мы видим, что, к сожалению, в ней есть недостатки», —передаёт слова председателя комитета Василия Пискарева ТАСС.

Он считает, что сотрудникам ЧОПов необходима специальная подготовка для работы на таких объектах, как школа.

«Необходима переподготовка через определенное количество лет, сдача экзаменов» — отметил Пискарев.

Как ранее писал News.ru, законопроект, предусматривающий усиление контроля над работой частных охранных предприятий, внесли на рассмотрение в Госдуму.