Секспросвет, насилие и воровство: за что судят учителей

Директору приморской школы, которая организовала «лекцию» о недопустимости однополых связей для учеников 5-7 классов, грозит штраф размером до 50 тыс. рублей. Лекторами выступили трое местных авторитетов, которых представили как «смотрящих за селом», на которых нужно «равняться». В отношении одного из них возбуждено дело о мелком хулиганстве — мужчина матерился, рассказывая школьникам о жизни на зоне. «Газета.Ru» — о том, что еще успели натворить сотрудники российских школ за последнее время.

Александр Куренной. Директор приморской школы, в которой местные авторитеты рассказывали ученикам 5-7 классов о недопустимости однополых связей, понесет ответственность за организацию «лекции». Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры

«Ситуация, прямо скажем, диковатая. Мы не могли на нее не отреагировать. В школе прошла проверка, в ней участвовали представители прокуратуры и краевой детский омбудсмен. Все факты, описанные местными СМИ, подтвердились. Прокурор района внес представление директору школы и главе Михайловского района. В отношении директора также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», оно направлено сейчас для рассмотрения в суд», — сообщил он.

Если директора школы Елену Павлюк признают виновной, ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Куренной добавил, что школьники были отвлечены от учебного процесса для беседы с людьми, не имеющими специальной квалификации. Кроме того, один из них нецензурно выражался при детях, за это против него возбудили дело о мелком хулиганстве. Также выяснилось, что один из трех «лекторов» к уголовной ответственности не привлекался, а у остальных двоих судимость погашена.

Напомним, что скандал в приморском селе Первомайское, в котором проживает порядка 1,7 тыс. человек, разгорелся после публикации одного из местных жителей на портале Pikabu. В ней он рассказал, что для учащихся 5-7 классов сельской школы организовали беседу с четырьмя мужчинами — директор учебного заведения представила их как «смотрящих за селом», на которых нужно «равняться». Используя бранные слова, местные авторитеты рассказали, что может случиться с молодым человеком, если он попадет в тюремное заключение и вступит в однополые отношения. По окончании встречи детям запретили рассказывать об услышанном родственникам и учителям.

«Нас собрали в школе, в актовом зале. Короче, рассказали, что там какой-то мальчик пошел «по неровной». Приехали мужики, такие, прямо блатные, в цепочках золотых. Их тут знают все: Миша Озерный, Кузьмин и Худов. Учили пацанов жить «по понятиям». Общались прямо на матах! Нам потом сказали никому об этом не говорить», — рассказала одна из учениц 7-го класса сайту kp.ru.

Издание также пообщалось с одним из спикеров скандального мастер-класса. Выяснилось, что незадолго до «лекции» его друг рассказал о грубых домогательствах по отношению к своему младшему брату со стороны сверстников.

«Я подошел к друзьям, предложил сходить к директору. Подошли к главе поселения нашего, объяснили и все вместе отправились в школу. Директор была в недоумении, она не знала это. Она говорит: «Давайте я сейчас детей соберу, вы с ними просто поговорите». Собрали в актовом зале мальчишек с пятого по седьмой класс. Мы им говорим: «Смотрите, мальчики, пацаны. Мальчик с мальчиком это плохо, такого у нас не должно быть», — сообщил местный житель.

Его землячка Анна, которая работает продавцом в сельском магазине, рассказала, что на учеников 7-го класса неоднократно поступали жалобы. Однако родители за школьниками не следили, поэтому руководство учебного заведения согласилось на предложение местных авторитетов.

«Хотели хорошего, а получилось как всегда. Конечно, сначала надо было с родителями все решить. Может, в полицию обратиться. В итоге мать одного из ребят, которых там собрали, подняла бучу в интернете. Мол, права ее ребенка нарушили. А права того пятиклассника что, не нарушили? Теперь головы полетят», — пояснила Анна в разговоре с сайтом kp.ru.

Скандал в прошлом месяце разразился и в петербургской школе. Местные следователи возбудили уголовное дело против 62-летнего учителя физкультуры, который во время занятия ударил мячом по голове 13-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с травмой.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании учителю меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

Проблемы с законом возникли и у сотрудника петербургской школы №583. По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июнь 2018 года он неоднократно собирал с родителей своих учеников деньги, предназначенные для оплаты выпускного вечера. «Часть из них он внес в качестве предоплаты за предстоящий праздник, а оставшиеся деньги в сумме чуть более 400 тыс. рублей присвоил и потратил на личные нужды», — заявили в местной прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества в крупном размере». Обвинительное заключение уже направлено в суд. Учителю грозит наказание до шести лет лишения свободы.

В ближайшее время перед судом также предстанет экс-директор школы-интерната Кирово-Чепецкого района Кировской области. По данным СК, в сентябре 2018 года в подведомственной ему школе двое 16-летних воспитанников изнасиловали свою ровесницу. На следующий день глава учебного учреждения узнал о преступлении, однако потребовал от подчиненных скрыть информацию о нем.

Через пару дней потерпевшая самостоятельно написала заявление в полицию. После этого местные следователи возбудили уголовные дела: в отношении директора школы-интерната по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, а в отношении двух несовершеннолетних — по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности.

На допросе директор полностью признал свою вину. Решение о сокрытии преступления он принял, так как боялся, что высшее руководство лишит его премии. Расследование дела подростков продолжается, проводятся необходимые экспертизы, а вот дело в отношении экс-директора завершено и направлено в суд.