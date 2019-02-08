В список Минпросвещения могут вернуть 490 учебников после новой проверки

Почти 500 учебников для школьников, не вошедших в федеральный перечень учебников (ФПУ), отправят на дополнительную экспертизу, по итогам которой может быть принято решение всё-таки включить их в список, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В декабре министерство просвещения России обновило федеральный перечень учебников, список учебной литературы для начальных и средних классов сократился на 21% и 27% соответственно, при этом перечень для старших классов увеличился на 25%.

"Члены Научно-методического совета по учебникам при министерстве просвещения Российской Федерации направили на дополнительную экспертизу 490 поступивших учебников. По итогам проведения экспертизы учебники с положительными отзывами смогут попасть в федеральный перечень. Решение о повторной проверке приняли 8 февраля во время заседания Совета. Большинством голосов все 490 учебников, которые поступили на рассмотрение с 10 сентября по 10 ноября прошлого года для включения в Федеральный перечень учебников, отправили на дополнительную экспертизу", — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в 2018 году уже состоялись две экспертизы этих учебников. Организации, которые их проводили, дали противоположные оценки. Поэтому представители Научно-методического совета по учебникам при министерстве решили проверить их дополнительно.

"Мы не может ни подтвердить, ни опровергнуть оценки экспертов, которые дали нам заключения. Сама процедура проверки не входит в полномочия министерства просвещения. Поэтому, когда мы получили противоположные мнения, нам нужно прибегнуть к практике арбитража и направить все 490 учебников на дополнительную проверку. Это будет оправдано", — приводятся в сообщении слова замминистра просвещения Татьяны Синюгиной.

По данным министерства, в списке отправленных на допэкспертизу 156 учебников для младших классов, 235 — для средних и 99 для старших.