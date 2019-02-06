Пассажирка добилась пожизненного содержания от РЖД

Компания РЖД будет компенсировать утраченный заработок пассажирке, пострадавшей по вине машиниста электрички. Об этом News.ru рассказал адвокат женщины Марат Аманлиев.

Юрист рассказал, что летом 2017 года его клиентка, которой на тот момент было 73 года, была зажата дверьми поезда на московской железнодорожной станции «Крюково».

Электричка начала движение, женщина упала в пространство между перроном и вагоном, в результате чего лишилась правой руки, получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и испытала травматический шок второй степени.

В конце января Химкинский горсуд обязал РЖД выплачивать пассажирке, лишившейся из-за травм способности работать, утраченный заработок в размере 47,7 тысячи рублей до конца ее жизни.

Кроме того, суд взыскал с РЖД 500 тысяч рублей в пользу истицы в качестве компенсации морального вреда.