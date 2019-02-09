В Петербурге открыли мемориальную доску Даниилу Гранину

На «Писательском доме» на Петроградской стороне в Петербурге 9 февраля появилась новая мемориальная доска Даниилу Гранину . На ней — портрет писателя и слова «В этом доме с 1955 по 2017 годы жил Даниил Гранин».

«Это не просто дом, где жил писатель Даниил Гранин, — сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. — Здесь он написал «Блокадную книгу», «Зубр», «Мой лейтенант». И кажется, что сейчас Даниил Александрович сюда выйдет, посмотрит на нас своим игривым лукавым взглядом и улыбнется».

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что Гранин всю жизнь защищал город — и в годы войны, и когда писал книги.

«Он не просто человек, который участвовал в Великой Отечественной войне, — добавил спикер петербургского Заксобарния Вячеслав Макаров. — Он человек, который дал нам девиз — во всех обстоятельствах необходимо оставаться самим собой».

Актер Олег Басилашвили вспомнил о своих частых встречах с Граниным у него на даче в Комарово: «Приезжаешь к нему — и жизнь становилась лучше, светлее, богаче. Все неприятности уходили на задний план. Гранин в последние годы становился все прозрачнее, сливаясь с природой. Так много интересного он говорил о каких-то мелочах, и я вдруг понимал, что эти мелочи — и есть самое главное!».

С открытия этой мемориальной доски в России начался год столетия со дня рождения Даниила Гранина — сам юбилей отметили 1 января. Писатель не дожил до знаменательной даты всего полтора года — он скончался в июле 2017-го в возрасте 98 лет.

Еще при жизни он стал легендой. Его собрания сочинений издавались в России восемь раз, по 12 его книгам сняты художественные фильмы. В 2005 году ему присвоили звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга. А в 2014 году именно он выступал перед немецкими депутатами в Бундестаге , рассказывая о блокаде Ленинграда. Парламентарии слушали его речь в гробовом молчании, а по окончании долго стоя аплодировали российскому литератору.