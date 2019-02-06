Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 20 парков благоустроят в Подмосковье до конца года 

Агентство «Москва» + ещё 9 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Почти 20 парков планируют благоустроить на территории Подмосковья в 2019 г. Об этом журналистам сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«Всего в 2019 г. запланировано благоустроить 19 парков Подмосковья. Мы предлагаем в 10 парках разместить крупные детские площадки по программе губернатора. Это будут знаковые детские площадки с индивидуальным дизайном и будут совершенно точно востребованы жителями», — сказал М. Хайкин.
Он добавил, что в 2018 г. в Подмосковье было благоустроенно 20 парков.
Агентство «Москва»: последние новости
Д.Медведев подписал распоряжение об освобождении руководителя Ростуризма от занимаемой должности В Совете Федерации поддержали инициативу освободить население от обязанности проверять счетчики В Госдуме предложили рэперу Басте и журналисту Ю.Дудю рассказать россиянам о пользе здорового питания
Общество , Московская область
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Экс-депутаты насиловали детей и снимали порно
Происшествия
Песков рассказал о зарплатах в пресс-службе президента
Политика Экономика
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
Пол под толпой провалился во время вечеринки
Происшествия Общество
Децла проводили в последний путь аплодисментами
Шоу-бизнес
Покровителя борделей задержали в Архангельске
Криминал Общество
Опубликовано прощальное видео Децла
Шоу-бизнес
Бронебойные возможности"Удава" показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение