Почти 20 парков благоустроят в Подмосковье до конца года

Почти 20 парков планируют благоустроить на территории Подмосковья в 2019 г. Об этом журналистам сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. «Всего в 2019 г. запланировано благоустроить 19 парков Подмосковья. Мы предлагаем в 10 парках разместить крупные детские площадки по программе губернатора. Это будут знаковые детские площадки с индивидуальным дизайном и будут совершенно точно востребованы жителями», — сказал М. Хайкин. Он добавил, что в 2018 г. в Подмосковье было благоустроенно 20 парков.