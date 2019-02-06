Элистинцы отпраздновали Новый год и не обрадовались

Жители Элисты Республика Калмыкия ) остались недовольны организацией празднования Нового года — Цаган сара. Об этом местные жители рассказали корреспонденту «Кавказского узла».

На центральной площади города собрались несколько сотен человек. Собравшихся угощали традиционным чаем и лепешками из сдобного текста (борцоками). «Я была здесь на Зул ("Праздник лампад" — прим. "Ленты.ру" ) в декабре. Примерно то же самое было — чай, борцоки, сувениры, незатейливый концерт… Народу и тогда, и сегодня — мало. Если сравнивать с предыдущими годами, иногородних стало заметно меньше — никому не интересна такая самодеятельность», — поделилась местная предпринимательница Ирина Манжиева. Она добавила, что каждый год празднование проходит все хуже и хуже.

Похожую точку зрения высказал пенсионер Николай Бембеев. «Наверное, можно организовать праздник так, что народ придет. Но ведь раньше тоже особо ничего не придумывали, а народ веселился. Просто сейчас время другое. Завтра всем на работу — не расслабишься», — предположил он. Бембеев указал, что в последнее время в праздновании стал преобладать религиозный аспект. «Сложно с утра полдня сидеть на молебне, а потом резко переключиться на веселье, песни, пляски», — уточнил он.

Празднование состоялось во вторник, 5 февраля. В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте прошел традиционный молебен, в котором принял участие глава Калмыкии Алексей Орлов , передает РИА «Калмыкия»

На сайте местной администрации появилось поздравление с Цаган Саром от властей. «Этот праздник занимает в нашей жизни особое место: мы провожаем зиму и с нетерпением ожидаем наступления весны — дарительницы новых надежд и новых начинаний», — говорится в нем.

Цаган сар — праздник монгольских, коренных арктических и некоторых тюркских народов, знаменующий начало весны и Новый год по лунно-солнечному календарю. В 1930-х празднование Цаган Сара было запрещено, возрождение традиции началось в послевоенные годы, а статус народного праздника был получен только в 1990 году.