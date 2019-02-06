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Благотворительный фонд «Доктор Лиза» планирует набор добровольцев 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Благотворительный фонд "Доктор Лиза" собирается организовать набор добровольцев в марте 2019 года, при этом организация для этого будет использовать свою акцию, сообщила в интервью РИА Новости директор фонда Наталья Авилова.
"Мы этот год сами работали на добровольных основах. Вся наша команда. С февраля мы, наконец, полноценно начинаем работать как фонд, со штатным расписанием", — сообщила Авилова, отвечая на вопрос, планирует ли фонд набирать волонтеров.
Она отметила, что 20 февраля проходит акция "Доктор Лиза, мы помним" в честь дня рождения Елизаветы Глинки. В рамках акции любой желающий может сделать доброе дело и помочь тому, кто нуждается в этом.
У нас одна из задач в рамках этой акции — присмотреться к добровольцам. И пока мы не объявляем набор добровольцев, поскольку есть надежда, что в рамках этой акции мы найдем людей, у которых есть призвание, и которые со временем станут нашими добровольцами, а, может быть, даже сотрудниками в дальнейшем. Мы людей в деле посмотрим, нам будет легче", — отметила Авилова.
При этом, если фонд не найдет добровольцев в рамках акции, то он объявит набор желающих в марте 2019 года.
"У нас есть партнеры-радиостанции, у нас есть группы в соцсетях, Инстаграм с несколькими тысячами человек", — добавила директор фонда.
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Общество , РИА Новости
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