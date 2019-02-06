Басте и Дудю предложили пропагандировать здоровое питание

Госдуме предложили рэперу Басте ( Василию Вакуленко ) и журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, рассказать россиянам о пользе здорового питания. Такую инициативу озвучил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Сергей Натаров ( ЛДПР ).

Он отметил, что несколько лет назад велась активная антипропаганда курения, в которой также участвовали многие известные люди. Аналогичную кампанию нужно организовать и за здоровое питание, передает слова Натарова Агентство "Москва"

Натаров заявил, что это должны быть граждане, которые вызывают доверие у россиян. Если говорить о блогерах, что тем, к кому прислушивается молодежь, является сегодня Дудь, отметил глава комитета.

Также он высказался в пользу участия в кампании как можно большего количества представителей интернет-сообщества и не исключил привлечение рэперов к акции. Если, например, Баста обратится к своей аудитории, это сработает.

Натаров добавил, что рэперы и блогеры могут сняться в социальных роликах или лично обратиться к публике от себя.