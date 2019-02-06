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Басте и Дудю предложили пропагандировать здоровое питание 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Госдуме предложили рэперу Басте (Василию Вакуленко) и журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, рассказать россиянам о пользе здорового питания. Такую инициативу озвучил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Сергей Натаров (ЛДПР).
Он отметил, что несколько лет назад велась активная антипропаганда курения, в которой также участвовали многие известные люди. Аналогичную кампанию нужно организовать и за здоровое питание, передает слова Натарова Агентство "Москва".
Натаров заявил, что это должны быть граждане, которые вызывают доверие у россиян. Если говорить о блогерах, что тем, к кому прислушивается молодежь, является сегодня Дудь, отметил глава комитета.
Также он высказался в пользу участия в кампании как можно большего количества представителей интернет-сообщества и не исключил привлечение рэперов к акции. Если, например, Баста обратится к своей аудитории, это сработает.
Натаров добавил, что рэперы и блогеры могут сняться в социальных роликах или лично обратиться к публике от себя.
Накануне Дудь на своем YouTube-канале выпустил интервью с Дмитрием Киселевым. Одним из самых ярких моментов оказались вопросы о деньгах.
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Общество , Баста , Дмитрий Киселев , Госдума , ЛДПР , АГН "Москва"
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