Путин подарил больной аутизмом девочке из Приморья щенка

Президент РФ Владимир Путин подарил больной аутизмом девочке из Приморья щенка золотистого ретривера, которого она вместе с мамой попросила в письме главе государства, сообщается в инстаграм-аккаунте администрации Приморского края

"Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась — Веронике подарили щенка золотистого ретривера. Она вместе с мамой написала (на Новый год) письмо президенту Владимиру Путину с просьбой подарить ей питомца. У девочки аутизм, поэтому животное для нее сможет стать настоящим другом", — говорится в посте.

В пресс-службе администрации также указали, что подобный подарок очень удачный для детей с особенностями развития.

"Золотистый ретривер — порода, которая подходит для детей с особенностями развития. Собака идеальна для терапии, так как у нее спокойный, дружелюбный характер. Именно поэтому их активно привлекают к реабилитации детей. В реабилитационных центрах Приморья сегодня активно практикуется канистерапия, где на службе также есть собаки этой породы", — пояснили в пресс-службе.