Президент РФ Владимир Путин подарил больной аутизмом девочке из Приморья щенка золотистого ретривера, которого она вместе с мамой попросила в письме главе государства, сообщается в инстаграм-аккаунте администрации Приморского края.
"Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась — Веронике подарили щенка золотистого ретривера. Она вместе с мамой написала (на Новый год) письмо президенту Владимиру Путину с просьбой подарить ей питомца. У девочки аутизм, поэтому животное для нее сможет стать настоящим другом", — говорится в посте.
В пресс-службе администрации также указали, что подобный подарок очень удачный для детей с особенностями развития.
"Золотистый ретривер — порода, которая подходит для детей с особенностями развития. Собака идеальна для терапии, так как у нее спокойный, дружелюбный характер. Именно поэтому их активно привлекают к реабилитации детей. В реабилитационных центрах Приморья сегодня активно практикуется канистерапия, где на службе также есть собаки этой породы", — пояснили в пресс-службе.
Это уже не первый новогодний подарок от президента российским школьникам. Ранее президент исполнил мечту 12-тилетней Ольги Марущенко, которая написала ему письмо с просьбой о подарке. Её семья приехала из Казахстана в Хакасию не так давно и живет в съемном жилье. В своем письме она рассказала, что мечтает о голубоглазом щенке хаски, но ее семья не может позволить себе такую дорогую собаку. Также Путин подарил велосипед сибирской пятикласснице Марии Котовой. Кроме того, Путин подарил на Новый год 11-летней Ане Абрамовой из Курска щенка лабрадора-ретривера.