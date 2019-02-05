Руководитель Ростуризма Олег Сафонов освобожден от должности по своей просьбе. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованном на сайте кабмина.
Как сообщает РИА «Новости», решение об увольнении Сафонова было принято на совещании Медведева с вице-премьерами. На встрече председатель правительства обратил внимание на необходимость при развитии туризма в России правильно расставлять приоритеты и эффективно управлять средствами. Медведев дал указание аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению в этой области.
Сафонов возглавил Ростуризм 10 мая 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности руководителя агентства, а 15 января 2015 года был утвержден на эту должность. В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ, передающий Ростуризм в ведение Минэкономразвития.