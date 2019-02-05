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В Японии Курилы назвали идеальным местом для ракет США

«Кошмар НАТО» и другие события дня

Россия обратились к Японии по ракетному договору

США усилили военное присутствие в Сирии

В США сделали новое заявление по выводу войск из Сирии