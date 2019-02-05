Детским театрам готовят большое будущее

Работа столичных учреждений культуры с детьми и подростками станет примером для всех регионов нашей страны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 5 февраля провела в Москве встречу с руководителями детских и кукольных театров из 80 регионов страны.

Во время обсуждения самых актуальных вопросов спикер СФ отметила, что сейчас детские театры в России находятся как бы за ширмой, в тени. В этой сфере накопилось множество проблем. К примеру, в детских театрах зачастую можно увидеть устаревшее оборудование, ветхий реквизит. Состояние зданий, в которых они размещаются, оставляет желать лучшего. Народный артист России Сергей Безруков пояснил, что такое бедственное положение связано с небольшой выручкой подобных театров.

— Они не могут делать билеты дорогими, так как для малышей существуют льготы. Вообще на детские спектакли вход должен быть доступным, потому что подрастающее поколение важно приобщать к культуре, — отметил артист.

По его мнению, руководители региональных театров гораздо охотнее ставят спектакли с возрастным цензом 16+, потому что такие постановки интересны взрослым. А это значит, что билеты можно сделать дороже. При такой схеме образовался серьезный дефицит спектаклей для зрителей при возрастном ограничении от трех до шести лет.

— Это большой пробел. Маленькие дети должны регулярно бывать на новых постановках, — пожурил худруков театров Безруков.

Министр правительства Москвы , глава Департамента культуры Александр Кибовский ответил, что в столице проблема детских театров не стоит так остро, как в регионах нашей страны.

— В городе 22 театра, которые находятся на балансе нашего департамента. Помимо этого, мы насчитываем еще 170 коллективов, которые регулярно показывают спектакли для ребят от трех лет, — сказал Кибовский. — Также в Москве на постоянной основе проводится несколько фестивалей для детских театров. Например, «Гаврош» на Серпуховке, куда стекаются коллективы из разных стран. На поддержку подобных мероприятий город тратит ежегодно четверть миллиарда рублей. Это кроме общего финансирования, которое в год составляет 1,24 миллиарда рублей.

Сверх этих денег столичным детским театрам удается заработать 743 миллиона за счет постановок. Регионам такие цифры кажутся фантастическими. Кроме того, Александр Кибовский рассказал, что правительство Москвы внимательно относится к зданиям, в которых расположены детские театры. За последние годы отремонтировано шесть помещений.

Еще три обновятся в этом году. Среди таких, например, Театр юного актера и легендарный «Уголок дедушки Дурова». Но если с финансированием и популярностью у детских театров в Москве все хорошо, то это не значит, что проблем у них вовсе не существует.

— Театры сдают 224 формы отчетов. Может, пора это отменить и не отвлекать людей от работы? — предложил Александр Кибовский.

Валентина Матвиенко попросила прислать список, из каких организаций запрашивается отчетность, чтобы пересмотреть количество никому не нужных бумаг. Директор Центрального театра кукол имени Сергея Образцова Ирина Корчевникова прокомментировала результаты встречи.

— Московские детские театры давно уже получают поддержку от правительства города. А коллеги из регионов только начали дышать полной грудью. Наконец-то на детские театры обратили внимание, раньше они были в тени, — заключила она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Кузнецова , уполномоченный при Президенте России по правам ребенка:

— Детский театр должен служить социальным лифтом. Очень здорово, что в Москве работают два проекта — «Театр в школе» и «Школа в театре», когда у подростков есть возможность и посмотреть спектакли, и попробовать свои силы в актерском мастерстве. Театр помогает вытаскивать детей с улицы и корректировать девиантное поведение у тех, кто к нему предрасположен. А спектакли по произведениям классиков помогают лучше усваивать школьную программу. Такой синтез надо поддерживать.

КСТАТИ

Департамент культуры Москвы регистрирует большой приток специалистов детских театров из регионов. На одну вакансию приходится по 500 соискателей — артистов, гримеров, художников-оформителей и так далее. Такая миграция объясняется высокими зарплатами — в среднем сотрудники детских театров зарабатывают 67 тысяч рублей. Высокие зарплаты стали возможными за счет финподдержки правительства Москвы.