Суд обязал Навального удалить публикацию о поставках продуктов для Росгвардии

В публикации ФБК говорилось, что продукты для Росгвардии закупаются у мясокомбината по ценам выше рыночных.

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими репутацию истца все фрагменты, указанные в иске. Он обязал Навального опровергнуть представленные данные, и удалить соответствующую публикацию c сайта.