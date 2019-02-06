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Суд обязал Навального удалить публикацию о поставках продуктов для Росгвардии 

Газета.Ru + ещё 16 23 минуты назад
Фото: YouTube.com
Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к Алексею Навальному, сообщает РИА "Новости".
В публикации ФБК говорилось, что продукты для Росгвардии закупаются у мясокомбината по ценам выше рыночных.
Суд признал не соответствующими действительности и порочащими репутацию истца все фрагменты, указанные в иске. Он обязал Навального опровергнуть представленные данные, и удалить соответствующую публикацию c сайта.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов также подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей.
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