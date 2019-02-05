Эксперт назвал интернет опасным местом для детей и подростков

России насчитывается 12,9 миллиона последователей сообществ, посвященных травле в интернете, из которых 3,5 миллиона — это подростки, сообщил глава компании "Крибрум", которая занимается мониторингом социальных медиа, эксперт по ИТ-безопасности Игорь Ашманов

Согласно представленным им данным, у сообществ, посвященных неформальному объединению АУЕ ("Арестантское уркаганское единство", или "Арестантский уклад един"), романтизирующей криминальную тематику, насчитывается 10,9 миллиона пользователей, из которых 1,6 миллиона — подростки.

"Получается, что из активных подростков в сети примерно каждый третий прошел через это АУЕ", — сказал Ашманов в МИА "Россия сегодня" на круглом столе, посвященном Международному дню безопасного интернета.

По его словам, в сообществах, посвященных наркотикам, 612,7 тысячи пользователей (89,9 тысячи — подростки), в суицидальных группах — 166 тысяч (66,6 тысячи — подростки).

В группах, посвященных стрельбе в школах и призывающих к насилию, состоит более 328 тысяч пользователей, из них 54 тысячи — подростки.

"Там реально токсичный контент, построенный по принципу воронки вовлечения, как в маркетинге, и этому вовлечению довольно трудно сопротивляться. Это все в открытой сети мы видим, только на втором-третьем-четвертом уровнях воронки общение уже переходит в закрытые чаты и группы…", — сказал эксперт.

"В интернете полно абсолютно токсичного контента, к которому у детей и подростков никакого иммунитета нет, и он не появится от того, что ему будут раздавать брошюры, например, о том, что в интернете бывает опасно", — сказал Ашманов.

Он заявил, что выступает за фильтрацию опасного контента.

"Обычно говорят, что нам нужна свобода, и мы просто должны научить детей, лучший фильтр находится в голове ребенка. Но проблема в том, что подавляющее большинство родителей вообще ничего не понимают в технологиях, научить ничему не могут, поставить фильтр родительского контроля не могут и не будут этого делать. И в школах тоже их не научат — в частности, потому что учитель часто не является авторитетом", — считает Ашманов.